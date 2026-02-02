O njemu se zna vrlo malo, ali njegove hitove znaju svi: Tko je zapravo Bad Bunny?

Bad Bunny posljednjih je godina jedno od najzvučnijih imena svjetske glazbene scene, a nakon što je jučer osvojio prestižne Grammyje, ovog Portorikanca ove godine čeka i nastup na poluvremenu Super Bowla.

Benito Antonio Martínez Ocasio, poznatiji kao Bad Bunny, ime je koje posljednjih godina ne silazi s vrha glazbenih ljestvica i naslovnica svjetskih medija.

Ovaj 31-godišnji Portorikanac postao je globalna senzacija zahvaljujući svojim hitovima, jedinstvenom stilu i sposobnosti da pomiče granice latino glazbe, a jučer je još jednom potvrdio svoj status osvajajući prestižnu glazbenu nagradu Grammy.

Bad Bunny - 2 Foto: Afp

Bad Bunny - 4 Foto: Afp

Bad Bunny je sinoć na 68. dodjeli Grammyja u Los Angelesu osvojio nagradu za Album godine za svoj hit album Debí Tirar Más Fotos — povijesnu pobjedu jer je prvi izvođač čiji je album u potpunosti na španjolskom jeziku osvojio ovu najvažniju kategoriju.

Bad Bunny - 1 Foto: Afp

Rođen u Portoriku 1994., Bad Bunny je svoju karijeru započeo objavljivanjem pjesama na SoundCloudu, da bi vrlo brzo postao jedna od najutjecajnijih figura modernog trapa, reggaetona i globalnog popa. Njegovi singlovi kao što su ''DÁKITI'', ''I Like It'', ''MÍA'' i ''Un Verano Sin Ti'' postali su međunarodni hitovi s milijardama streamova, a njegovi albumi često su pomicali granice latino glazbe širom svijeta.

Bad Bunny - 2 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Novi skandal potresa britansku krunu: Princ Andrew pod najtežim optužbama dosad?

Bad Bunny će ove godine zasjati i na jednom od najvećih glazbenih i TV događaja na svijetu. On je potvrđen kao glavni izvođač poluvremena Super Bowla 60, koji se održava u veljači 2026. godine. Ta je pozicija rezervirana samo za najveće svjetske glazbene zvijezde, a Bad Bunny će tako pred milijunima gledatelja izvesti spektakularni nastup na poluvremenu nogometne utakmice koja privlači globalnu publiku.

Bad Bunny - 5 Foto: Afp

Za Bad Bunnyja 2026. je već sada – i bez sumnje – godina u kojoj je potvrdio svoj utjecaj na svjetskoj sceni: od osvajanja najprestižnije glazbene nagrade do nastupa na jednom od najgledanijih televizijskih događaja na planeti.

Bad Bunny - 3 Foto: Afp

Bad Bunny - 5 Foto: Afp

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je ova zanosna plavuša za koju se već šuška da bi mogla postati miljenica publike?

Njegov ljubavni život također je često bio u fokusu javnosti. Više godina bio je u vezi s dizajnericom nakita Gabrielom Berlingeri, koja ga je pratila na mnogim nastupima. Nakon toga punio je medijske stupce vezom s Kendall Jenner, ali romansa nije potrajala.

Bad Bunny i Kendall Jenner Foto: Profimedia

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lille pozirala u gaćicama i grudnjaku pa dobila bračnu ponudu: ''Odjednom je zagrijalo''

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Supruga zgodnog srpskog pjevača pozirala u badiću, na luksuznom su odmoru u tropskim krajevima

Pogledaji ovo Zanimljivosti ''Pa on je mrtav već 20 godina!'' Tko je pokojni pjevač kojeg je Cher proglasila dobitnikom nagrade?