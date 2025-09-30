Možda vam lice Zločestog Zeke nije na prvu poznato, ali njegove hitove sigurno znate

On je megazvijezda koju svi slušaju te svojim hitovima obara rekorde.

Bad Bunny priprema spektakl o kojem ovih dana bruji cijeli svijet, latino-zvijezda potvrđena je kao izvođač na poluvremenu Super Bowla 2026..

Najava njegovog nastupa odmah je podigla buru reakcija jer je riječ o jednom od najgledanijih televizijskih trenutaka godine, rezerviranom samo za najveće glazbene ikone.

Iza umjetničkog imena 31-godišnjeg Bad Bunny krije se Benito Antonio Martínez Ocasio, rođen 1994. u Portoriku. Danas je globalna megazvijezda, no počeci su mu bili skromni – pjesme je objavljivao na SoundCloudu, gdje ga je otkrila publika, a zatim i glazbena industrija.

Njegov ljubavni život također je često bio u fokusu javnosti. Više godina bio je u vezi s dizajnericom nakita Gabrielom Berlingeri, koja ga je pratila na mnogim nastupima. Nakon toga punio je medijske stupce vezom s Kendall Jenner, ali romansa nije potrajala.

Iako njegovo ime svi znaju, mnogi ne povezuju odmah da baš on stoji iza nekih od najvećih svjetskih hitova posljednjih godina.

Evo pjesama koje su obilježile njegovu karijeru i ostvarile milijune, pa i milijarde pregleda na YouTubeu i streamovima:

''DÁKITI'' – megahit s Jhay Cortézom, s više od 1,6 milijarde pregleda na YouTubeu

''I Like It'' – suradnja s Cardi B i J Balvinom, koja broji preko 1,6 milijardi pregleda

''MÍA'' – pjesma s Drakeom, s gotovo 1,6 milijardom pregleda

''Soy Peor'' – prvi veliki solo hit koji ga je lansirao na scenu

''Vete'' – jedna od najpoznatijih pjesama s njegovog hvaljenog albuma YHLQMDLG

''Un Verano Sin Ti'' – album i singl koji su oborili rekorde, s preko 10 milijardi streamova na Spotifyju

Bad Bunny je danas simbol nove generacije latino glazbe – spojio je trap, reggaeton i pop u jedinstveni stil i srušio granice jezika. Njegovi hitovi jednako dobro prolaze na američkim, europskim i latinoameričkim ljestvicama, a popularnost mu samo raste.

