Neočekivan obrat! Otkriven je spol bebe koju nosi velika srpska zvijezda

Milica Todorović u intimi uživa u trudnoći, a sad je otkriven i spol bebe koju nosi.

Milica Todorović uskoro će se prvi put ostvariti u ulozi majke, a sada je otkriven i spol bebe – pjevačica očekuje sina.

Nakon što je saznala da je trudna, Milica se povukla iz javnosti kako bi u miru uživala u ovom periodu i imala potpunu podršku obitelji i partnera.

''Milica je sretnija nego ikada! Godinama je priželjkivala da postane majka i sada joj se želja konačno ispunila. Uživa u trudnoći, ne bavi se estradnim događanjima, a partner joj ugađa u svemu. Tretira je kao pravu kraljicu, dok joj majka Jasmina redovno dolazi u posjetu, pomaže joj i razmažuje je savjetima i pažnjom'', ispričao je izvor blizak pjevačici prenosi Blic.

Zanimljivo je da su joj liječnici u prvim mjesecima trudnoće rekli da nosi djevojčicu, no na posljednjem ultrazvuku potvrđeno je da ipak očekuje dječaka.

''Na ranijim pregledima beba je bila okrenuta tako da se nije moglo jasno vidjeti kojeg je spola. Liječnici su pretpostavili da je djevojčica, pa je iznenađenje bilo veliko kada se saznalo da će dobiti sina'', dodaje izvor.

Njezina trudnoća izazvala je veliko oduševljenje u javnosti, pogotovo jer je pjevačica često isticala kako joj je ovo dugogodišnji san. Izvori bliski pjevačici otkrivaju kako je u potpunosti promijenila prehranu i u potpunosti se posvetila svom zdravlju.

Trudničke dane provodi u rodnom Kruševcu, daleko od svjetla reflektora i medijske pozornosti.

Otac Miličinog djeteta nije poznat javnosti, no srpski mediji pišu kako je Todorović uplovila u novu ljubavnu vezu tek dva mjeseca nakon prekida sa zagrebačkim poduzetnikom.

