Kako je disala u ovome? Uska kreacija stopila se s bujnim oblinama i naglasila strukić

Fotografijama na kojima su u prvom planu duge noge, obline i strukić pokazale su zašto je uvijek u centru pažnje.
Glumica Sydney Sweeney proteklog je vikenda proslavila 28. rođendan u velikom stilu. Za ovu posebnu priliku odlučila se za tematski tulum posvećen svemiru, a među uzvanicima su bili i brojna poznata imena – Glen Powell, Wiz Khalifa, Diplo i mnogi drugi.
Zvijezda serije ''Euphoria'' sve je ostavila bez daha pojavivši se u futurističkoj, metalik mini haljini dizajnerskog dvojca The Blonds, ukrašenoj zvjezdanim detaljima.
Sydney Sweeney Foto: Profimedia
Riječ je o kreaciji koja je već poznata u svijetu showbiza – u identičnom modelu pojavila se i Britney Spears 2008. godine na naslovnici albuma Circus.
Sydney Sweeney Foto: Profimedia
Fotografi su seks-bombu 21. stoljeća snimili tijekom dolaska na party.
Na fotografijama se može vidjeti kako Sydney izlazi iz luksuznog vozila uz pomoć svojih prijatelja, dok svjetlucava haljina u kombinaciji s metalik sandalama i torbicom privlači sve poglede. Njezina duga, raspuštena kosa u glamuroznim valovima dodatno je naglasila cijeli intergalaktički look.
Sydney Sweeney Foto: Profimedia
Sydney Sweeney Foto: Profimedia
Ovaj party dolazi nakon što je Sweeney bila na raskošnom vjenčanju Lauren Sanchez i Jeffa Bezosa, procijenjenom na čak 50 milijuna dolara. Tamo je slavila rame uz rame s Tomom Bradyjem i Orlandom Bloomom, a mnoge je iznenadilo i njezino prisustvo na tako privatnom događaju.
Sydney Sweeney - 3 Foto: Profimedia
Prema pisanju stranih medija, razlog leži u tome što je time pokazala poštovanje prema svom budućem šefu – Amazonovom osnivaču Bezosa.
U zadnje vrijeme mladu ljepoticu, nakon prekida veze, povezuju s kontroverznim menadžerom. O kome se radi pročitajte OVDJE.
Sydney Sweeney - 4 Foto: Profimedia
Sydney Sweeney Foto: Profimedia
Sydney Sweeney - 2 Foto: Profimedia
