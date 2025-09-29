Pao je i jaccuzzi! Maja Šuput i zgodni Šime objavili fotke zajedničkog odmora

Maja Šuput odmara u luksuznom hotelu kraj Zadra u društvu Šime Eleza, s kojim je nedavno proslavila rođendan.
Maja Šuput ponovno je razveselila pratitelje objavama s ljetovanja, a ovaj put uživa u luksuznom hotelu u Svetom Filipu i Jakovu kraj Zadra.3 vijesti o kojima se priča ljepotica s diplomom Tko je prelijepa bosanska manekenka? Od izbjegličkog djetinjstva došla je do svjetske modne scene i stas i glas Znate li tko je ovaj frajer koji je na špici privlačio poglede? nakon ene Dikan objavio fotografiju s najvažnijom ženom u svom životu: ''Moje suho zlato...''
Galerija 22 22 22 22 22
Na fotografijama koje je podijelila vidi se jacuzzi s pogledom na zelenilo, uz šampanjac, dvije čaše i pladanj s delicijama.
Pogledaji ovo inMagazin U obitelji Mate Bulića donesene su velike odluke: ''Meni su suze krenule...''
Isti prizori osvanuli su i na profilu Šime Eleza, koji je otkrio da se ondje odmara, pa je sada jasno da društvo mu pravi upravo Maja.
Podsjetimo, pjevačica je proteklog vikenda proslavila 46. rođendan, a slavlju je prisustvovao i Šime. Plesali su, smijali se jedno drugome, a u jednom trenutku pao je i strastveni poljubac.
Pogledaji ovo Celebrity Stroga i hladna Sadakat iz Dalekog grada u privatnom životu izgleda posve drugačije!
Šime Elez i Maja Šuput - 3 Foto: Instagram
Šime Elez i Maja Šuput - 6 Foto: Instagram
Više o tome pročitajte OVDJE.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zašto je Severina zaustavljala prolaznike u Istanbulu? Reakcije su hit!
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Matija Vuica prvi put progovorila o bolnom gubitku svoje životne ljubavi
Pogledaji ovo Celebrity Tek joj je 16! Zaruke kćeri boksačke legende izazvale raspravu na društvenim mrežama