Pao je i jaccuzzi! Maja Šuput i zgodni Šime objavili fotke zajedničkog odmora

Maja Šuput odmara u luksuznom hotelu kraj Zadra u društvu Šime Eleza, s kojim je nedavno proslavila rođendan.

Maja Šuput ponovno je razveselila pratitelje objavama s ljetovanja, a ovaj put uživa u luksuznom hotelu u Svetom Filipu i Jakovu kraj Zadra.

Na fotografijama koje je podijelila vidi se jacuzzi s pogledom na zelenilo, uz šampanjac, dvije čaše i pladanj s delicijama.

Isti prizori osvanuli su i na profilu Šime Eleza, koji je otkrio da se ondje odmara, pa je sada jasno da društvo mu pravi upravo Maja.

Podsjetimo, pjevačica je proteklog vikenda proslavila 46. rođendan, a slavlju je prisustvovao i Šime. Plesali su, smijali se jedno drugome, a u jednom trenutku pao je i strastveni poljubac.

Šime Elez i Maja Šuput - 3 Foto: Instagram

Šime Elez i Maja Šuput - 6 Foto: Instagram

