Nisu se uspjeli potpuno sakriti! Šime ukrao Maji poljubac na rođendanskoj fešti

Maja Šuput i Šime Elez snimljeni su kako izmjenjuju poljubac na velikoj zabavi povodom njezinog 46. rođendana.

Maja Šuput u društvu najbližih prijatelja i kolega proslavila je svoj 46. rođendan, a slavlje je, sudeći prema snimkama, proteklo u pravoj glazbenoj atmosferi.

Gotovo cijelog dana njezini suradnici i prijatelji objavljuju snimke s velike zabave, na kojoj je bio i markantni Splićanin Šime Elez, kojeg se posljednjih mjeseci povezuje s pjevačicom. U jednom trenutnu Elez je uzeo mikrofon i zapjevao na pozornici i time dodatno uzavreo atmosferu na proslavi.

Galerija 29 29 29 29 29

Maja Šuput i Šime Elez - 1 Foto: Instagram

Maja Šuput Foto: Instagram

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Kolege mu zasvirali za oproštaj, prizori s ispraćaja preminulog tamburaša dirnuli su mnoge

U jednom trenutku, dok je netko započeo s pjevanjem singla grupe Stijene "Singin rock and roll", Maja i Šime su se kratko poljubili usnama, što je snimila jedna sudionica zabave.

Maja Šuput i Šime Elez - 2 Foto: Instagram

Maja Šuput i Šime Elez - 4 Foto: Goran Kovacic/Pixsell

Maja Šuput Foto: Instagram

Usprkos tome što su posljednja tri mjeseca često zajedno, pjevačica i ekonomist koji je bio u spotu za pjesmu "Nisam ja za male stvari" nisu službeno potvrdili da su par.

Sredinom lipnja Maja je šokirala hrvatsku javnost otkrivši kako se tri mjeseca ranije nakon šest godina braka razvela od Nenada Tatarinova s kojim ima sina Blooma.

Kako je izgledala torta, pogledajte OVDJE.

Šime je bio na Velikom derbiju, a kako se odjenuo, pogledajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Brutalan pogled pao je u zaborav zbog mame bivšeg hajdukovca u haljini s opakim izrezom

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Jesen će pričekati! Danijela Dvornik u bikiniju pokazala tip-top formu

Pogledaji ovo Celebrity Još malo do poroda! Lijepa Hercegovka koju regija obožava pokazala poveći trudnički trbuh

Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik napokon odgovorila koliko plaća stanarinu: "Za 500 eura su rupetine"