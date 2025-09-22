Pogledajte kako je Maja Šuput pred gostima slagala vlastitu rođendansku tortu!

Impozantna rođendanska torta Maje Šuput nije prošla nezamijećeno, a pjevačica ju je sama napravila do kraja.

Maja Šuput uvijek pronađe način kako iznenaditi svoje goste, a tako je bilo i na proslavi njezinog 46. rođendana. Pjevačica je na Instagramu podijelila prizore s rođendanske fešte, a posebnu pažnju privukla je njezina impozantna torta.

No torta nije stigla potpuno dovršena – Maja ju je pred okupljenima sama slagala do kraja.

Maja Šuput Foto: Instagram

Na snimkama se vidi kako uz smijeh i veselje rukama slaže voće na kremasti desert, dok gosti prate cijeli proces.

Maja Šuput Foto: Instagram

Maja Šuput Foto: Instagram

Maja Šuput Foto: Instagram

Nakon što je torta zablistala u punom sjaju, uslijedio je spektakl. Na posljednjim fotografijama pjevačica pozira uz raskošnu slasticu na kojoj se nalaze i velike prsalice, odjevena u elegantnu crnu prozirnu haljinu s bijelim detaljima, dok se u pozadini nalazi šaroliko cvijeće.

''Život je lijep 2.0. Najsretnija na svijetu'', napisala je uz fotke.

Što kažete na Majinu rođendansku tortu? Prekrasna je!

Nije mi ništa posebno, torta kao torta Prekrasna je!

Nije mi ništa posebno, torta kao torta Ukupno glasova:

Objava je brzo izazvala lavinu komentara, a obožavatelji su se složili da Maja uvijek napravi nezaboravan show.

''Sretan rođendan kraljice najveća'', ''Kraljica'', ''Ljepoto, sve najbolje ti želim'', ''Sretan rođendan od srca'', nizale su se čestitke.

Maja Šuput Foto: Instagram

Njezin rođendan nije mogao proći bez markantnog Splićanina s kojim ju povezuju. Čak joj je i zapjevao, a izbor pjesme će vas nasmijati. Više detalja pronađite OVDJE.

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

