Influencerica objavila prvi video nakon smrti trogodišnjeg sina: ''Neću uljepšavati stvari...''

Emilie Kiser vratila se na TikTok nakon velike obiteljske tragedije.

TikTok influencerica i mama blogerica Emilie Kiser vratila se na društvene mreže četiri mjeseca nakon što je doživjela nezamislivu tragediju – smrt trogodišnjeg sina Trigga, koji se utopio u obiteljskom bazenu u Arizoni.

Emilie na TikToku prati više od 4,5 milijuna ljudi, a popularnost je stekla dijeleći sadržaje o svom životnom stilu, svakodnevici majke i supruge. Nakon višemjesečne šutnje pratiteljima se obratila emotivnim riječima.

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte video! Darko Milinović zasvirao gitaru i zapjevao klapski hit

Otkrila je da je bila nervozna zbog povratka te da joj je nedostajalo razgovarati s pratiteljima.

"Nadam se da ću se povratkom i dijeljenjem onoga što odaberem moći ponovno povezati s vama i, nadam se, pomoći svima koji prolaze kroz sličnu situaciju", rekla je i objasnila da ide dan po dan.

Emilie Kiser Foto: Instagram

"Očito znate da je posljednjih nekoliko mjeseci bilo stvarno, stvarno teško, i neću uljepšavati stvari. Neću lagati. Neću sjediti ovdje i pretvarati se da je sve u redu i sjajno", nastavila je.

Galerija 9 9 9 9 9

Pogledaji ovo Celebrity Jeste li je čuli? Autor viralne balade s TikToka u središtu je jezive priče

"Ne znam koliko ću biti spremna podijeliti o svom putu. Posljednje što želim je dovesti se u poziciju da dijelim previše ili da nisam spremna dijeliti stvari, a ipak ih podijelim'', objasnila je te dodala da ima još toga za reći, ali da jednostavno još nije spremna.

Emilie Kiser - 13 Foto: Instagram

U objavi nije spominjala supruga Bradyja, koji je bio kod kuće s djecom u trenutku tragedije. Prema policijskom izvješću, Trigg je tog dana bio bez nadzora više od devet minuta, a sedam od njih proveo je u bazenu. Emilie nije bila kod kuće, dok je Brady pazio na Trigga i njihovog novorođenog sina Theodorea.

Iako je Brady bio ispitan, protiv njega nije podignuta nikakva optužnica. Više detalja pročitajte OVDJE.

Emilie Kiser - 6 Foto: Instagram

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Šime zapjevao Maji za njezin rođendan, nasmijat će vas izbor pjesme!

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Isklesani mišići našeg ministra u prvom planu na fotografijama bez majice

Pogledaji ovo Celebrity Udovica Charlieja Kirka čuva krvavi simbol kobnog trenutka koji joj je promijenio život