Udovica Charlieja Kirka čuva krvavi simbol kobnog trenutka koji joj je promijenio život

Erika Kirk za strane medije otkrila je da oko vrata nosi privjesak svetog Mihaela.

Erika Kirk, udovica ubijenog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, otkrila je da na vratu nosi krvavi privjesak svetog Mihaela koji je njezin suprug imao na sebi u trenutku kada je upucan.

Kako je ispričala za New York Times, riječ je o malom križu na kojem su i dalje vidljivi tragovi krvi.

Charlie Kirk, Erika Kirk

Privjesak su s njegova tijela skinuli liječnici dok su pokušavali zaustaviti krvarenje nakon što je upucan prije manje od dva tjedna.

Erika Kirk, Charlie Kirk

Erika, koja ima 36 godina, priznala je i da su ona i bliski ljudi iz suprugovog kruga znali da je Kirk više puta govorio kako bi mogao umrijeti nasilnom smrću.

Nedavno je održana i komemoracija u njegovu čast. Neutješna udovica se slomila na pozornici, a tješio ju je Donald Trump.

Donald Trump tješio Eriku Kirk

Erika je na komemoraciji javno poručila kako oprašta ubojici svoga muža, a detalje pročitajte OVDJE.

Charlie Kirk

