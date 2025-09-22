Isklesani mišići našeg ministra u prvom planu na fotografijama bez majice

Damir Habijan veliki je ljubitelj sporta, a prizorima isklesanih mišića s vremena na vrijeme pohvali se na društvenim mrežama.

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan i Simon Buntak, tajnik Sportskog društva Lastavica iz Zlatara, izazvali su veliko zanimanje pojavivši se rame uz rame na natjecanju ''One Rep More Hybrid Throwdown'' u Zaboku.

Utrka je bila sve samo ne laka – riječ je o hibridnom izazovu koji kombinira trčanje s nizom zadataka snage i izdržljivosti.

No ono što je najviše privuklo pažnju su prizori ministra u izdanju kakvom ga rijetko viđamo.

Damir Habijan Foto: Instagram

Na fotografijama koje je podijelio na društvenim mrežama, Habijan je pokazao isklesane mišiće, zavidnu formu i fizičku spremu kojoj bi pozavidjeli i puno mlađi. S Buntakom je ostvario osmo najbolje vrijeme u utrci parova, čime je potvrdio da se nalazi u top formi.

Ispod niza fotki odmah su mu se javili i njegovi pratitelji na Instagramu.

''Da niste najbolji bilo bi za plakati'', ''Bravo, svaka čast'', ''To ministre'', ''Nitko nema ovakvog ministra'', ''Predobar video ii fotke, kralju'', ''Kakvo tijelo'', dio je komentara na društvenim mrežama.

Damir Habijan Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Njegovo tijelo krase i brojne tetovaže, a više o tome pročitajte OVDJE.

Damir Habijan Foto: Josip Moler/Cropix

Damir Habijan - 22 Foto: Instagram

