Zajednička fotografija bivše loto djevojke i holivudske zvijezde zapalila internet: "Nova ljubav?"

Steven Seagal boravi u Beogradu zbog snimanja filma "Order of the Dragon", a susret s njim posebno je razveselio Suzanu Mančić.

Holivudski glumac Steven Seagal (73) ovih dana boravi u Beogradu, gdje snima novi akcijski triler "Order of the Dragon".

Njegova prisutnost izazvala je veliko zanimanje, a među onima koji su se posebno razveselili susretu s njim bila je i legendarna loto-djevojka Suzana Mančić (68).

Na jednom gradskom događanju imala je priliku upoznati Seagala, a trenutak je zabilježila fotografijom koju je objavila na Instagramu. Uz objavu je opisala kako je došlo do njihove prve zajedničke slike.

"Dobra večer, mogu li se fotografirati s vama? Hvala puno", objasnila je Suzana.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je čovjek neobične frizure koji je nastupio na ruskom Eurosongu? Iza izgleda krije se iznimna priča

Objava je odmah privukla pažnju njezinih pratitelja koji su u komentarima nizali reakcije.

Suzana Mančić - 2 Foto: Suzana Mančić/Instagram

"Lijepo", "Prekrasno", "Moj omiljeni glumac", "Prirodnije je da je on tražio slikanje", "Zauvijek ću pamtiti anegdotu sa slikanja", "Baš je zgodan Steven", pa čak i "Nova ljubav".

Steven Seagal - 3 Foto: Profimedia

Steven Seagal - 2 Foto: Profimedia

Steven Seagal vraća se glumi u filmu hrvatskog redatelja: ''Volim u šali reći da sam ga izvukao iz mirovine!''

Pogledaji ovo Celebrity Kolege preminulog tamburaša najavile poseban oproštaj: "Ovom prilikom pozivamo..."

Njegova povezanost sa Srbijom ima i širu dimenziju. Seagal je poznat po bliskim vezama s Rusijom, čiji je također državljanin, pa se njegova prisutnost u Beogradu često tumači i kao simbol političkog i kulturnog prijateljstva koje Srbija tradicionalno njeguje s Moskvom.

Steven Seagal - 1 Foto: Profimedia

Galerija 25 25 25 25 25

Tko je žena koja već 20 godina voli Stevena Seagala? Imaju sedmero djece, a kako izgleda pogledajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Fanovi Lepe Brene priredili joj iznenađenje ispred hotela, njezina reakcija rezultirala je pravom feštom!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ecija Belošević podijelila srcedrapajuću vijest: "Ne znam kako se oprostiti s tobom..."

Pogledaji ovo Celebrity Nova frizura i piercing! Pojava kćeri Angeline Jolie i Brada Pitta iznenadila javnost