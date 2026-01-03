Shrvana glumačka legenda prvi put se oglasila nakon tragične smrti kćeri

Victoria pronađena je mrtva u luksuznom hotelu na Novu godinu, a obitelj Tommyja Leeja Jonesa zamolila je javnost za privatnost u ovim teškim trenucima.

Glumac Tommy Lee Jones i njegova obitelj prvi put su se oglasili nakon velike obiteljske tragedije.

Naime, njegova 34-godišnja kći, Victoria Jones, pronađena je mrtva u luksuznom hotelu na Novu godinu. Više detalja pročitajte OVDJE.

"Cijenimo sve ljubazne riječi, misli i molitve. Molimo vas da poštujete našu privatnost u ovom teškom trenutku. Hvala vam'', rekla je shrvana obitelj za People.

Podsjetimo, Victoria je pronađena mrtva u novogodišnjoj noći. U hotelu ju je pronašao gost koji je u prvi mah pomislilo da je riječ o osobi u alkoholiziranom stanju, te je o svemu obavijestio hotelsko osoblje.

Djelatnici hotela ubrzo su shvatili da Victoria ne daje znakove života, nakon čega su odmah započeli s postupkom reanimacije i pozvali pomoć. Iz Vatrogasne službe San Francisca potvrđeno je da su u 2:52 zaprimili poziv za intervenciju, no unatoč pokušajima oživljavanja Victoria je na mjestu događaja proglašena mrtvom.

Što se događalo prije kobne noći? Burna prošlost kćeri holivudske ikone izlazi na vidjelo. Više o tome pisali smo OVDJE.

Mračna novogodišnja noć: Cure jezivi detalji misterija smrti kćeri slavnog glumca. Više o tome pisali smo OVDJE.

Victoria se kratko okušala i u filmskom svijetu, a više o njoj pročitajte OVDJE.

