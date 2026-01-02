Kći holivudske ikone pronađena mrtva u hotelu, imala je samo 34 godine

Victoria, kći holivudske zvijezde Tommyja Leeja Jonesa, pronađena je mrtva u luksuznom hotelu u San Franciscu na Novu godinu.
Kći Tommyja Leeja Jonesa, Victoria, pronađena je mrtva u luksuznom hotelu u San Franciscu u dobi od 34 godine, u ranim jutarnjim satima na Novu godinu, piše Daily Mail.
Prema informacijama koje je Vatrogasna služba San Francisca potvrdila za strane medije, nešto iza tri sata ujutro zaprimili su poziv za hitnu medicinsku intervenciju u hotelu San Francisco Fairmont.
Po dolasku na mjesto događaja jedna je osoba proglašena mrtvom na licu mjesta. Na intervenciju su također izašli pripadnici Policijske uprave San Francisca kao i Ured sudskog mrtvozornika.
Vijest je prvi objavio portal TMZ, a Daily Mail je dobio potvrdu da je preminula kći holivudske ikone. Uzrok smrti zasad nije poznat, no navodi se kako se ne sumnja na kazneno djelo.
Dawn Laurel-Jones, Victoria Jones, Tommy Lee Jones
Slavni glumac kći Victoriju i sina Austina dobio je u braku s drugom suprugom Kimberleom Cloughley, s kojom je bio u braku od 1981. do 1996. godine.
U mlađim godinama okušala se u glumi te se prvi put pojavila pred kamerama 2002. godine u filmu ''Ljudi u crnom II''. Tri godine kasnije ostvarila je ulogu u filmu ''Tri sprovoda u Meksiku'', koji je režirao njezin otac, a je glumila je i u jednoj epizodi serije ''One Tree Hill''.
Kasnije se povukla iz glume, no povremeno je pratila oca na javnim događanjima i crvenim tepisima.
