strašna tragedija

Kći holivudske ikone pronađena mrtva u hotelu, imala je samo 34 godine

Piše H.L., Danas @ 07:27 Celebrity komentari
Tommy Lee Jones, Victoria Jones Tommy Lee Jones, Victoria Jones Foto: Profimedia

Victoria, kći holivudske zvijezde Tommyja Leeja Jonesa, pronađena je mrtva u luksuznom hotelu u San Franciscu na Novu godinu.

vijesti
show
zdravlje
zabava
tech
sport
tv
putovanja
novac
lifestyle
sve
