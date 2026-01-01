Romantični bijeg domaće voditeljice i 25 godina mlađeg partnera: "Godina je bila teška, ali donijela mi je ljubav"

Nakon turbulentne godine, Vjekoslava Bach ispratila je staru godinu u Herceg Novom.

Nekadašnja televizijska voditeljica Vjekoslava Bach u novu 2026. godinu ušla je zaljubljena i s osmijehom, a posebne trenutke podijelila je sa svojim 25 godina mlađim partnerom Antoniom Marićem.

Par je blagdane i doček Nove godine proveo u Herceg Novom, gdje su, prema fotografijama, uživali u romantičnoj atmosferi, šetnjama uz more i opuštenim trenucima daleko od gradske vreve.

Galerija 9 9 9 9 9

Vjekoslava Bach, Antonio Marić Foto: Instagram

Vjekoslava Bach, Antonio Marić Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Modrić dočekao Novu godinu s obitelji, fotka njegove djece dirnula je brojne fanove

Vjekoslava je na Instagramu objavila fotogaleriju koja je odmah privukla pažnju pratitelja, a uz nju je podijelila i vrlo emotivan opis koji jasno govori koliko joj ova ljubav znači.

"Sretna nova, dobri ljudi! Ispratili smo staru, bila je turbulentna, teška, puna svega, no pamtit ću je po jednom – donijela mi je jedne divne smeđe oči koje su napunile moju dušu i srce ljubavlju. A jedino je ljubav i bitna! I da sve nestane, mi imamo NAS. Pred nama je cijeli svijet! Sretna ti nova, ljubavi i idemo nadmašiti prethodnu", napisala je Vjekoslava.

Vjekoslava Bach, Antonio Marić Foto: Instagram

Vjekoslava Bach - 9 Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX

Vjekoslava Bach - 6 Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Na fotografijama se vidi koliko su Vjekoslava i Antonio bliski i sretni, a romantični Herceg Novi pokazao se kao savršena kulisa za početak nove godine i novih zajedničkih planova. Njihova objava izazvala je brojne pozitivne reakcije i čestitke pratitelja, koji su im poželjeli puno ljubavi i sreće u godini pred njima.

Nedavno je morala potražiti pomoć pratitelja, nakon što je otkriveno kako joj je netko ukrao psa i nudio ga za prodaju. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Usporedba sa svjetskom zvijezdom nije slučajna: Prija u izdanju koje ostavlja bez daha

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity 17 tisuća ljudi na Stradunu dočekalo je Novu godinu uz Dinu Merlina: "Hvala vam što ste tu!"

Pogledaji ovo Celebrity Franka i Ćorluka otkrili gdje su dočekali Novu godinu, izgledalo je baš posebno

Pogledaji ovo Celebrity Ovo izdanje srpske zvijezde nadmašilo je sva očekivanja, sve je izgledalo kao scena iz filma