Na društvenim mrežama nezadovoljni prvim polufinalom Dore: "Je li ikada održana tonska proba s ovim ljudima?"

Brojni korisnici X-a nisu bili pretjerano oduševljeni pjesmama prvog polufinala Dore.

Hrvatska od 12. do 15. veljače bira predstavnika za Eurosong putem nacionalnog izbora Dora. U studiju Anton Marti dvanaest izvođača se predstavilo u prvom polufinalu, a u velikom finalu bit će mjesta za samo njih osmero.

Sve o prvom polufinalu pročitajte OVDJE.

Osim Hrvata pred malim ekranima, hrvatski predizbor prate i mnogi korisnici društvenih mreža koji ne štede na svojim komentarima.

LELEK Foto: Screenshot

Pogledaji ovo Celebrity Jeste li vidjeli sina Davora Bilmana? Njegova fotka odmah će privući pažnju mnogih!

Bilo da se radi o pjevačima, pjesmama, (ne)znanju ili samom showu, korisnici X-a našli su različite razloge za kritiku.

Is there a single person in Croatia that can actually sing? It’s getting ridiculous now #dora2026 pic.twitter.com/z43Y0qJAAK — Luke🌊 (@lukewbm) February 12, 2026

je l ikada odrzana tonska proba sa ovim ljudima ???? #Dora2026 pic.twitter.com/MAJzLDmcTw — 𝒍𝒐𝒍𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒚🪽 (@hitmefeltkiss) February 12, 2026

Lelek nek leleču i dalje. Hrvatska tradicija traži odvjetnika. #dora2026 — Pece Acev (@PeceAcev) February 12, 2026

Meni vam samo nije jasno da od tih sto milijuna pjesama koje su se KAO prijavile na Doru kako je Štengl izjavio, da je ovo zbilja najbolje od svega. Jadna li nam glazbena scena ako je ovo top of the pops. #Dora #Dora2026 — Nick Februar (@Nick_Februar) February 12, 2026

"Negdje postoji neka bakica u Hrvatskoj koja je uzela telefon i glasovala za ToMu", "Pa zar na prvoj pjesmi moram upotrijebiti onu staru "kakve su ostale pjesme kad je ova ušla u završnicu"?", "Ono kad dođeš kod frenda u goste pa ti njegova mama iznese kolače da uzmeš , a ti se stidiš uzeti komad", "Ovaj spominje refrene koje ce se pjevušiti sutra ujutro. Brate, do Dnevnika 3 se nećemo sjećati ni jedne pjesme", "Tko je ovoj djevojci rekao da zna pjevati?", "Je***e publika je tako živa da to nisu istine. Ludilo. Ima li živih?", "I naravno uvijek mora tu biti neki tužni muškarac s dosadnom baladom", "Postoji li živuća osoba u Hrvatskoj koja zna pjevati?", "Je li ikada održana tonska proba s ovim ljudima?", "Ovo je natjecanje u najgorem ozvučenju i biti što duže van intonacije", "Više sam zainteresiran u reklame nego u pjesme", "Lelek nek leleču i dalje. Hrvatska tradicija traži odvjetnika", pišu korisnici X-a.

Meni vam samo nije jasno da od tih sto milijuna pjesama koje su se KAO prijavile na Doru kako je Štengl izjavio, da je ovo zbilja najbolje od svega. Jadna li nam glazbena scena ako je ovo top of the pops. #Dora #Dora2026 — Nick Februar (@Nick_Februar) February 12, 2026

NIKAD NISI CUO ZA VICU VUKOVA OPEN THE SCHOOLS #Dora2026 — Martex (@Martex97037230) February 12, 2026

jel brat u svojoj cultural appropriation svilenoj kapici upravo reko da nikad nije cuo ime VICE VUKOV https://t.co/UjDrGO54e5 — vanna (@gojoizam) February 12, 2026

Fascinira me što ljudi dođu na Doru, a ne mogu pogodit tonove svoje pjesme. Znate da postoji nesto što se zove tonalitet i da ga možete prilagodit svom rasponu? Ne, a? #Dora2026 — ThatsMyOpinion (@ThatsMyOp1nion) February 12, 2026

aaaand the "most elevated live" award goes to cold snap with mucho macho! 🏆 honorary mention to the one and only fenksta #Dora2026 — Johanna (@SurpriseDimples) February 12, 2026

Noelle, Dora 2024 Foto: X/Twitter/Screenshot

Mnogi su imali težak zadatak odabrati favorite za finale, koji će se održati u nedjelju.

Kako glasati na Dori, otkrijte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Jelena Rozga emotivnim videom obilježila važnu obljetnicu: ''Znala sam da srce ne griješi!''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Od iznenadne ljubavi do šokantnih izjava: Priča o Blanki Vlašić i Rubenu Van Guchtu

Pogledaji ovo Celebrity Lelek moćnom izvedbom na Dori pokazale zašto su favoritkinje ove godine!

Pogledaji ovo Celebrity Sandi Cenov javno zahvalio bližnjima i supruzi na njihov veliki dan: ''Život mi je uspio''