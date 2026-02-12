Diva domaće scene: Danijela Martinović nastupila na Dori u haljini staroj 28 godina

Danijela Martinović na Dori 2026. oduševila je kao gošća u revijalnom dijelu večeri, zablistavši u upečatljivoj plavoj haljini s dramatičnim šlepom i elegantnim modnim detaljima.

Danijela Martinović zablistala je na pozornici Dore 2026., gdje je kao gošća nastupila u revijalnom dijelu večeri između glasanja i još jednom dokazala da itekako zna kako spojiti eleganciju, glamur.

Izvela je veliki hit "Neka mi ne svane", "Zovem te ja", "Danima, godinama, satima", "Što sam ja, što si ti", "Pleši sa mnom", "Da je slađe zaspati", a kao zadnju pjesmu izvela je "Love Shine a Light", pjesmu koja je pobijedila 1997. godine na Eurosongu.

Za ovu posebnu priliku odabrala je upečatljivu plavu haljinu, koja je stara 28 godina, stvarajući efekt luksuza pod svjetlima pozornice. Gornji dio haljine bio je bogato drapiran i asimetričan, s jednim otkrivenim ramenom i decentnim sjajem sitnih detalja, dok je struk bio naglašen sofisticiranim naborima koji su dodatno istaknuli njezinu figuru.

Danijela Martinović Foto: Neva Zganec/Pixsell

Poseban efekt davao je dugi, elegantni šlep koji se spuštao niz leđa i ostavljao dojam prave scenske dive. Donji dio haljine imao je suptilan prorez koji je otkrivao nogu, a kombinacija s crnim prozirnim rukavicama do iznad lakta unijela je modni zaokret i dašak visoke mode. Cjelokupni styling upotpunila je crnim platformama te upečatljivim visećim naušnicama u bojama koje su se savršeno slagale s haljinom.

Danijela Martinović Foto: Neva Zganec/Pixsell

S kosom zalizanom u elegantnu nisku punđu i decentnim make-upom koji je naglasio njezine crte lica, Danijela je djelovala profinjeno, samouvjereno i dostojanstveno, baš onako kako priliči glazbenici s dugogodišnjom karijerom.

