Naša misica Laura o nesigurnosti koju je pretvorila u snagu: ''Dođeš doma plačući mami...''

Laura Gnjatović priznala je da svoju visinu prije nije voljela, no danas na nju gleda potpuno drugačijim očima.

Laura Gnjatović, koja je Hrvatsku predstavljala na izboru za Miss Universe 2025., progovorila je o svojoj visini u podcastu Ive Kraljević.

Kako je otkrila, nekoć joj je smetalo to što je visoka čak 191 centimetar, a sada je iskreno progovorila o razlozima zbog kojih se tako osjećala.

''Dođeš doma plačući mami zašto sam ja ovolika. Non stop se pogrbljujuš samo da ti uštediš, da si ukradeš taj koji centimetar. Jer ono, kad ti dite, ne znam, u društvu ste, svi se šalite, imate ne znam iste fore i odjednom ti padne fora na račun tvoje visine i tebi ono u početku, haha, ali nakon nekog vremena...'', rekla je.

''Dođeš doma plačući mami, zašto jednostavno nisam mogla biti manja? Što je Bogu i vama bilo da mi date 1,91 kao ženskom stvorenju? Mislim, počneš se oslanjati na jednu nogu, pa ono, što manje platforme na patikama, štikle ne dolaze u obzir, duge traperice pronači - nemaš šanse. Dođe jednostavno da, ajme, neću ići nigdje zato što sam veća od svih'', dodala je.

''Hvalim te Bože, evo, i tome je kucnuo čas, tako da to je sve što se mene tiče prošlost. Sad je nekako nova verzija mene koja stvarno volim tu svoju visinu, koja će pokušati nekako iskoristiti da bude motivacija drugima da naprave nešto iz svoje nesigurnosti, jer smatram da se to uvijek može napraviti'', objasnila je.

''Hodaj visoko, hodaj uspravno, nemoj se pogrbljivati jer je to meni bio jedan od velikih problema. Kod odrastanja mi je mama mi je često govorila - uspravi se. Samo da si uštediš, da si ukradeš taj koji centimetar. Nema potrebe, stvarno. Prekrasna je i ta visina i samo gledam na nju kao jednu veliku prednost. A što prije to mlade cure shvate, bit će im lakše poslije i to je sigurno'', zaključila je.

Naša misica Laura ruši stereotipe. Nedavno se pohvalila se kako sama mijenja akumulator na autu! Više o tome pisali smo OVDJE.

