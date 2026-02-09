Znate li tko je ćelavi glumac na ovoj fotki? Gubitak kila potpuno ga je promijenio

Jonah Hill još je jednom pokazao da se ne boji promjena, a njegov novi izgled samo je potvrda da je iza sebe ostavio staru fazu i zakoračio u novo poglavlje karijere.

Američki glumac Jonah Hill posljednjih je godina prošao kroz nevjerojatnu fizičku transformaciju koja je iznenadila i obožavatelje i kolege iz industrije. Nekada poznat po punijoj figuri i komičnim ulogama, danas izgleda gotovo neprepoznatljivo.

Na novim fotografijama sa seta filma ''Outcome'', u kojem glumi uz Keanua Reevesa i Cameron Diaz, Jonah izgleda gotovo neprepoznatljivo u odnosu na ranije godine.

Novi izgled dodatno naglašavaju obrijana glava i duga brada, koji mu daju ozbiljniji i zreliji izgled.

Ovog glumca publika pamti iz filmova poput ''The Wolf of Wall Street'', gdje je bio znatno krupniji, no Hill je u međuvremenu potpuno promijenio stil života.

