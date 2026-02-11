Zadnja objava na Instagramu preminulog glumca lomi srca, podijelio ju je nekoliko dana prije smrti

Posljednja objava Jamesa Van Der Beeka na Instagramu

Svijet filma zavijen je u crno nakon vijesti o smrti Jamesa Van Der Beeka. Glumac poznat po ulozi u kultnoj seriji ''Dawson’s Creek'' preminuo je nakon borbe s rakom. Imao je samo 48 godina.

Njegova posljednja objava na Instagramu danas zvuči bolnije nego ikad i dobiva sasvim novu težinu.

Bilo je to 25. siječnja, kada je podijelio dirljivu rođendansku čestitku kćeri Annabel i svom ocu.

''Moj otac i moja kći danas dijele rođendan. U početku sam mislio da je to jedino što im je zajedničko – činili su mi se toliko različitima.No kako ste oboje rasli i sve više dopuštali da zasja ono što uistinu jeste, počeo sam prepoznavati isto otvoreno, toplo i nježno srce puno ljubavi.''

''Vidim brigu i predanost kojom obasipate one koje najviše volite. Vidim istu tu jedinstvenu, pomalo nekonvencionalnu kreativnost i originalnost. I oboje svaku prostoriju u koju uđete učinite zabavnijom. Različit vam je smisao za humor, ali oboje imate dar suptilno promijeniti energiju oko sebe – gotovo neprimjetno, a nevjerojatno snažno.''

''U ovom ludom svijetu pravo je čudo što ste uspjeli ostati tako otvoreni, tako nježni i iskreno dobri. Vi ste pravo malo čudo… i neizmjerno sam zahvalan što vas imam u svom životu. Svijet je bolje mjesto jer vas dvoje postojite. Sretan rođendan. Volim vas svim srcem.''

