Zadnja objava na Instagramu preminulog glumca lomi srca, podijelio ju je nekoliko dana prije smrti

Posljednja objava Jamesa Van Der Beeka na Instagramu
Njegova posljednja objava na Instagramu danas zvuči bolnije nego ikad i dobiva sasvim novu težinu.
Bilo je to 25. siječnja, kada je podijelio dirljivu rođendansku čestitku kćeri Annabel i svom ocu.
''Moj otac i moja kći danas dijele rođendan. U početku sam mislio da je to jedino što im je zajedničko – činili su mi se toliko različitima.No kako ste oboje rasli i sve više dopuštali da zasja ono što uistinu jeste, počeo sam prepoznavati isto otvoreno, toplo i nježno srce puno ljubavi.''
''Vidim brigu i predanost kojom obasipate one koje najviše volite. Vidim istu tu jedinstvenu, pomalo nekonvencionalnu kreativnost i originalnost. I oboje svaku prostoriju u koju uđete učinite zabavnijom. Različit vam je smisao za humor, ali oboje imate dar suptilno promijeniti energiju oko sebe – gotovo neprimjetno, a nevjerojatno snažno.''
''U ovom ludom svijetu pravo je čudo što ste uspjeli ostati tako otvoreni, tako nježni i iskreno dobri. Vi ste pravo malo čudo… i neizmjerno sam zahvalan što vas imam u svom životu. Svijet je bolje mjesto jer vas dvoje postojite. Sretan rođendan. Volim vas svim srcem.''
