Preslatki! Katy Perry i bivši premijer nježnim trenucima pokazali da im u ljubavi cvjetaju ruže

Katy Perry i Justin Trudeau ne skrivaju emocije, a novim romantičnim prizorima su raznježili pratitelje na Instagramu.

Američka pjevačica Katy Perry ponovno je privukla veliku pažnju svojih pratitelja na Instagramu, i to intimnom objavom kojom je dala uvid u svoj privatni život.

U nizu fotografija, najviše su istaknule one na kojima pozira sa svojim novim dečkom – bivšim kanadskim premijerom, Justinom Trudeauom.

Na prvoj fotografiji par pozira zagrljen na snijegu, okružen veličanstvenim planinskim vrhovima. Oboje nose skijaške kacige i zaštitne naočale, a široki osmijesi na njihovim licima otkrivaju koliko uživaju u zajedničkim trenucima.

Katy Perry, Justin Trudeau Foto: Instagram

Druga fotografija donosi intimniju atmosferu. Par sjedi jedno uz drugo na romantičnoj večeri, a oboje gledaju u kameru s toplim osmijesima.

Pogledaji ovo Celebrity Uloga šarmantnog Dawsona vinula ga je u zvijezde, no život su mu obilježile i teške privatne borbe

''Neka ljubav bude revolucija'', napisala je pjevačica iz objavu.

Katy Perry, Justin Trudeau Foto: Instagram

Podsjetimo, par je svoju vezu službeno potvrdio objavom na Instagramu u prosincu 2025. godine. Više o tome pisali smo OVDJE.

Katy Perry, Justin Trudeau Foto: Instagram

Šuškanja o njihovoj romansi kružila su neko vrijeme prije toga, nakon što je Katy prekinula dugogodišnju vezu s Bloomom.

Katy Perry i Orlando Bloom Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Posljednji intervju preminule zvijezde Dawson's Creeka: Zbog njegovih riječi teško je suzdržati suze

Fotografi su ih još u listopadu prošle godine snimili kako se drže za ruke, a fotografije pogledajte OVDJE.

Katy Perry i Justin Trudeau - 2 Foto: Instagram

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Srpski miljenik žena se pohvalio najljepšim vijestima, jedan detalj krije od javnosti

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Zanimljivosti Tko je ljepotica iz realityja i ovogodišnja zvijezda Eurosonga? Dolazi iz slavne obitelji!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ljubavna priča završila je prerano, iza legendarnog glumca ostala je supruga sa šestero maloljetne djece