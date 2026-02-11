Preslatki! Katy Perry i bivši premijer nježnim trenucima pokazali da im u ljubavi cvjetaju ruže

Katy Perry i Justin Trudeau ne skrivaju emocije, a novim romantičnim prizorima su raznježili pratitelje na Instagramu.
U nizu fotografija, najviše su istaknule one na kojima pozira sa svojim novim dečkom – bivšim kanadskim premijerom, Justinom Trudeauom.
Na prvoj fotografiji par pozira zagrljen na snijegu, okružen veličanstvenim planinskim vrhovima. Oboje nose skijaške kacige i zaštitne naočale, a široki osmijesi na njihovim licima otkrivaju koliko uživaju u zajedničkim trenucima.
Katy Perry, Justin Trudeau Foto: Instagram
Druga fotografija donosi intimniju atmosferu. Par sjedi jedno uz drugo na romantičnoj večeri, a oboje gledaju u kameru s toplim osmijesima.
''Neka ljubav bude revolucija'', napisala je pjevačica iz objavu.
Katy Perry, Justin Trudeau Foto: Instagram
Podsjetimo, par je svoju vezu službeno potvrdio objavom na Instagramu u prosincu 2025. godine. Više o tome pisali smo OVDJE.
Katy Perry, Justin Trudeau Foto: Instagram
Šuškanja o njihovoj romansi kružila su neko vrijeme prije toga, nakon što je Katy prekinula dugogodišnju vezu s Bloomom.
Katy Perry i Orlando Bloom Foto: Afp
Fotografi su ih još u listopadu prošle godine snimili kako se drže za ruke, a fotografije pogledajte OVDJE.
Katy Perry i Justin Trudeau - 2 Foto: Instagram
