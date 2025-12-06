Ma preslatki su! Katy Perry podijelila prve fotke s novim partnerom, koji je bivši premijer

Ljubavna priča između Katy Perry i Justina Trudeaua više nije tajna, pjevačica je sada podijelila njihovu zajedničku fotografiju.
U subotu je pjevačica podijelila niz osobnih fotografija i snimki s putovanja u Japan, na kojima pozira s Trudeauom.
Na objavljenim fotografijama vidi se kako se slavna glazbenica i 53-godišnji Trudeau grle i poziraju za selfie na otvorenom.
U jednom se videu par vidi kako zajedno blaguje, razmjenjujući nježne poglede, dok drugi prikazuje njihov posjet, čini se, interaktivnoj umjetničkoj instalaciji.
Katy Perry i Justin Trudeau - 2 Foto: Instagram
"Tokijski trenuci na turneji i više", napisala je Perry u opisu objave.
Prije nekoliko dana i Trudeau je podijelio fotografiju s Katy, a zajedno su bili u službenom posjetu Japanu.
Justin Trudeau i Katy Perry - 1 Foto: X
Šuškanja o njihovoj romansi kružila su već neko vrijeme, nakon što je Katy prekinula dugogodišnju vezu s Orlandom Bloomom. Iako su ih fotografi nekoliko puta uspjeli uhvatiti zajedno, dosad se nisu pojavili na nekom događaju kao par.
Katy Perry - 1 Foto: Afp
Katy Perry i Orlando Bloom Foto: Afp
Prije nekoliko tjedana proslavili su njen rođendan u jednom restoranu, a pri izlasku iz zgrade držali su se za ruke što je potvrdilo šuškanja. Fotografije pogledajte OVDJE.
Justin Trudeau Foto: Afp
Što je o Trudeauovoj novoj ljubavi rekla njegova bivša supruga Sophie čitajte OVDJE.
