Ma preslatki su! Katy Perry podijelila prve fotke s novim partnerom, koji je bivši premijer

Ljubavna priča između Katy Perry i Justina Trudeaua više nije tajna, pjevačica je sada podijelila njihovu zajedničku fotografiju.

Pop pjevačica Katy Perry i bivši kanadski premijer Justin Trudeau službeno su potvrdili svoju vezu objavom na Instagramu.

U subotu je pjevačica podijelila niz osobnih fotografija i snimki s putovanja u Japan, na kojima pozira s Trudeauom.

Na objavljenim fotografijama vidi se kako se slavna glazbenica i 53-godišnji Trudeau grle i poziraju za selfie na otvorenom.

U jednom se videu par vidi kako zajedno blaguje, razmjenjujući nježne poglede, dok drugi prikazuje njihov posjet, čini se, interaktivnoj umjetničkoj instalaciji.

Katy Perry i Justin Trudeau - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Ana Rucner podijelila izjavu svog sina: ''Ovako priča dijete rastavljenih roditelja''

"Tokijski trenuci na turneji i više", napisala je Perry u opisu objave.

Prije nekoliko dana i Trudeau je podijelio fotografiju s Katy, a zajedno su bili u službenom posjetu Japanu.

Justin Trudeau i Katy Perry - 1 Foto: X

Šuškanja o njihovoj romansi kružila su već neko vrijeme, nakon što je Katy prekinula dugogodišnju vezu s Orlandom Bloomom. Iako su ih fotografi nekoliko puta uspjeli uhvatiti zajedno, dosad se nisu pojavili na nekom događaju kao par.

Katy Perry - 1 Foto: Afp

Katy Perry i Orlando Bloom Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda partner Mirele Holy? S njim je prošetala Cvjetnim trgom, rijetko ga vidimo

Prije nekoliko tjedana proslavili su njen rođendan u jednom restoranu, a pri izlasku iz zgrade držali su se za ruke što je potvrdilo šuškanja. Fotografije pogledajte OVDJE.

Justin Trudeau Foto: Afp

Što je o Trudeauovoj novoj ljubavi rekla njegova bivša supruga Sophie čitajte OVDJE.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Supruga našeg vatrenog sa sinčićima kitila bor, sviđa li vam se završni rezultat?

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Našu misicu na špici su svi zaustavljali za fotografiju, nakon svjetskog izbora prava je zvijezda

Pogledaji ovo Nekad i sad Prizori legendarnog glumca u kolicima rastužili fanove, poslije teške operacije povukao se iz glume