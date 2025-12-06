Kako izgleda partner Mirele Holy? S njim je prošetala Cvjetnim trgom, rijetko ga vidimo

Na zagrebačkoj adventskoj špici ovog je vikenda posebnu pažnju privukla Mirela Holy, koja se pojavila u društvu partnera s kojim je rijetko viđamo u javnosti.

Zagrebačka adventska špica još jednom je dokazala zašto je omiljena pozornica poznatih lica, a posebnu pažnju ovaj je put privukla Mirela Holy, koja je sa svojim partnerom uživala u opuštenoj blagdanskoj atmosferi.

Bivša ministrica i političarka, poznata po svom prepoznatljivom modnom izrazu, ni ovoga puta nije razočarala. U elegantnoj crnoj kombinaciji, začinjenoj raskošnim krznenim detaljima i upečatljivom kapom, Holy je plijenila poglede prolaznika. Dugi kaput, tople rukavice i visoke platforme savršeno su zaokružile njezin stil, idealan za hladno adventsko jutro.

Mirela Holy Foto: Josip Moler / CROPIX

Posebnu pozornost izazvalo je i društvo u kojem se pojavila — partner Siniša Bužan kojeg rijetko viđamo u javnosti.

Mirela Holy, Siniša Bužan Foto: Josip Moler / CROPIX

Mirela Holy i Siniša Bužan Foto: Josip Moler/Cropix

Ovaj njihov zajednički izlazak svakako je lijepo iznenađenje za obožavatelje Mirele Holy, koji je nerijetko hvale zbog autentičnog stila i dosljednosti u javnom prostoru.

Par se rijetko se pojavljuje zajedno u javnosti i uspješno čuvaju svoju privatnost, no poznato je da su u vezi 28 godina i da ne planiraju stati pred oltar.

Mirela Holy i Siniša Buzan Foto: Josip Moler/Cropix

Mirela Holy i Siniša Bužan Foto: Josip Moler/Cropix

Siniša je inače fotograf i Mirela često na društvenim mrežama dijeli njegove fotografije, dok zajedničke rijetko objavljuje.

Podsjetimo, prije nekoliko dana preminuo je otac Mirele Holy. Više pročitajte OVDJE.

