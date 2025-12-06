Seve u minjaku i korzetu pozirala u prehladnom Zagrebu: ''Ti goriš, to je sigurno!''

Hladnoća je stegnula Zagreb, ali to nije spriječilo Severinu da grad pretvori u svoju modnu pozornicu i još jednom pokaže kako stilom može prkositi temperaturama.
Iako je Zagreb ovih dana okupiran hladnoćom i tipičnim kasnojesenskim sivim tonovima, Severina je odlučila atmosferi pristupiti potpuno drugačije – modno odvažnije nego ikad.
Na fotografijama koje su oduševile pratitelje na društvenim mrežama pozira u ultra kratkoj kožnoj minici skulpturalnog kroja i sivom korzetu koji ističe siluetu.
Look nadopunjuje elegantnom kožnom torbicom, decentnim nakitom i sunčanim naočalama, što stvara savršeni spoj glamura i street style estetike. Unatoč temperaturama koje su daleko od ugodnih, outfit odiše samopouzdanjem i stavom – baš onako kako njezini obožavatelji i očekuju.
Severina - 1 Foto: Instagram
Da joj hladnoća nije nimalo pokvarila raspoloženje, pokazala je i duhovitim opisom uz fotografije:
"Moć manifestacije: 'Toplo je, toplo je, toplo je, +30 ° je, nije mi zima, toplo je, toplo je...'"
Severina - 2 Foto: Instagram
''Ti goriš, to je sigurno!'', ''Jednostavno ženi stoji sveeee'', ''Jao, kakva si'', ''Ova žena, da obuče i vreću za smeće, izgledala bi ko milijun dolara'', ''Najljepša žena na kugli zemaljskoj…'', nahvalili su je pratitelji.
Severina u Areni Zagreb - 6 Foto: PR
Severina Foto: Severina/Instagram
Ovih dana Severina je bila na Adventu u Beču, gdje je pokazala i posebnu vještinu, više pročitajte OVDJE.
Sjećate se mališana Ljube Stankovića, koji je sa šest godina snimio hit sa Seve? Kako izgleda danas, pogledajte OVDJE.
