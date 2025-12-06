Seve u minjaku i korzetu pozirala u prehladnom Zagrebu: ''Ti goriš, to je sigurno!''

Hladnoća je stegnula Zagreb, ali to nije spriječilo Severinu da grad pretvori u svoju modnu pozornicu i još jednom pokaže kako stilom može prkositi temperaturama.

Iako je Zagreb ovih dana okupiran hladnoćom i tipičnim kasnojesenskim sivim tonovima, Severina je odlučila atmosferi pristupiti potpuno drugačije – modno odvažnije nego ikad.

Na fotografijama koje su oduševile pratitelje na društvenim mrežama pozira u ultra kratkoj kožnoj minici skulpturalnog kroja i sivom korzetu koji ističe siluetu.

Look nadopunjuje elegantnom kožnom torbicom, decentnim nakitom i sunčanim naočalama, što stvara savršeni spoj glamura i street style estetike. Unatoč temperaturama koje su daleko od ugodnih, outfit odiše samopouzdanjem i stavom – baš onako kako njezini obožavatelji i očekuju.

Severina - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Nekad i sad Tko je glumica koja se pridružila napetoj sceni u ''U dobru i zlu''? Mnogi je se sjećaju iz hit-serije Nove TV

Da joj hladnoća nije nimalo pokvarila raspoloženje, pokazala je i duhovitim opisom uz fotografije:

"Moć manifestacije: 'Toplo je, toplo je, toplo je, +30 ° je, nije mi zima, toplo je, toplo je...'"

Severina - 2 Foto: Instagram

''Ti goriš, to je sigurno!'', ''Jednostavno ženi stoji sveeee'', ''Jao, kakva si'', ''Ova žena, da obuče i vreću za smeće, izgledala bi ko milijun dolara'', ''Najljepša žena na kugli zemaljskoj…'', nahvalili su je pratitelji.

Što kažete na Sevkin outfit? Bomba, gori!

Seve, obuci se, hladno je Bomba, gori!

Seve, obuci se, hladno je Ukupno glasova:

Severina u Areni Zagreb - 6 Foto: PR

Severina Foto: Severina/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Koliko su već narasli! Kate i William s djecom prisustvovali blagdanskoj misi

Ovih dana Severina je bila na Adventu u Beču, gdje je pokazala i posebnu vještinu, više pročitajte OVDJE.

Sjećate se mališana Ljube Stankovića, koji je sa šest godina snimio hit sa Seve? Kako izgleda danas, pogledajte OVDJE.

Galerija 17 17 17 17 17

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Osječanka koja je doživjela svjetsku slavu operirala tumor: ''Neko ću vrijeme morati usporiti...''

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Supruga i kći Saše Matića uhvaćene među publikom u Areni, 18-godišnja nasljednica sve očarala ljepotom

Pogledaji ovo Zanimljivosti Hit-video! Trump zaplesao na ždrijebu za Svjetsko prvenstvo, ovo morate vidjeti