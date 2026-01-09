Julia Roberts zamalo je odbila ulogu u kultnom filmu: "Pomislila sam da je najgluplja ideja ikad..."

Julia Roberts priznala je da je zamalo odbila ulogu u filmu "Notting Hill" jer joj je u početku djelovala kao "najgluplja ideja", prije nego što ju je osvojio scenarij.

Julia Roberts otkrila je da je zamalo odbila ulogu koja joj je obilježila karijeru, onu u romantičnoj komediji "Notting Hill". Slavna glumica priznala je kako joj je ideja filma u početku zvučala potpuno besmisleno.

Film iz 1999. prati priču o Anni Scott, svjetski poznatoj glumici koja se zaljubljuje u skromnog londonskog knjižara kojeg glumi Hugh Grant. Iako je film kasnije zaradio više od 360 milijuna dolara i postao jedan od najvoljenijih romantičnih klasika, Julia je u startu bila vrlo skeptična.

"Kad me agent nazvao i spomenuo Notting Hill, pomislila sam: 'Ovo je najgluplja ideja za film ikad.' Igram najveću filmsku zvijezdu na svijetu i... što točno radim? Sve mi je zvučalo nevjerojatno glupo", ispričala je za Deadline.

Mišljenje joj se promijenilo tek kad je pročitala scenarij.

"Odjednom sam pomislila: 'Ovo je šarmantno. Ovo je stvarno smiješno.'"

Ipak, čak i tada planirala je odbiti ulogu tijekom ručka sa scenaristom Richardom Curtisom, producentom Duncanom Kenworthyjem i redateljem Rogerom Michellom, no njihova ju je energija razoružala.

"Bili su toliko dragi, zabavni i topli da sam pomislila: 'Okej, ovo će se stvarno dogoditi.'"

Kasnije je priznala i da joj je upravo ta uloga bila jedna od najtežih u karijeri.

"Igrati filmsku zvijezdu bilo mi je jako neugodno. Nisam znala kako uopće glumiti tu osobu", rekla je u intervjuu za Vogue.

Privatno, Julia je već više od 20 godina u braku s direktorom fotografije Dannyjem Moderom, s kojim ima troje djece. Par svoju vezu drži podalje od javnosti, što, kako kaže, smatraju ključem dugotrajnog odnosa.

Upoznali su se 2000. na snimanju filma "The Mexican", a iako su tada oboje bili u drugim vezama, s vremenom su se zbližili. Nakon prekida s tadašnjim partnerima, započeli su vezu koja je prerasla u jedan od najstabilnijih brakova u Hollywoodu.

