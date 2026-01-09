Kate Middleton poslije borbe s rakom objavila video s jakom porukom: ''Zahvalna sam što sam živa''

Princeza od Walesa obilježila je svoj 44. rođendan emotivnom porukom i videom u kojem progovara o borbi s rakom, ozdravljenju i snazi prirode koja joj je pomogla tijekom najtežeg razdoblja života.

Princeza od Walesa danas je obilježila svoj 44. rođendan osobnim videom o utjesi koju je pronašla u prirodi tijekom liječenja od raka.

Kensingtonska palača objavila je posljednji nastavak njihove jednogodišnje videoserije s Kate Middleton i prikazuje snimke njezine rane jutarnje šetnje u Berkshireu, u blizini njezina doma u Windsoru.

U videu za epizodu ''Zima'', Njezino Kraljevsko Visočanstvo osobno se osvrće na vlastito putovanje i ozdravljenje tijekom protekle dvije godine, govoreći o svojim strahovima i suzama, ali i o ozdravljenju te o tome kako je duboko zahvalna što je živa.

''Čak i u najhladnijem, najtamnijem razdoblju, zima ima način da nam donese mir, strpljenje i tihu promišljenost. Ondje gdje se potok uspori tek toliko da možemo vidjeti vlastiti odraz. Da otkrijemo najdublje dijelove sebe. Uz šapate u pulsu svakog živog bića. Zatičem se kako razmišljam o tome koliko sam duboko zahvalna. Jer rijeke u nama teku s lakoćom, strahovi se ispiru, čiste i pročišćuju. Mirimo se sa svojim suzama i otkrivamo što znači biti živ. Biti jedno s prirodom; tihim učiteljem i blagim glasom koji vodi. U sjećanju. Pomažući nam da se iscijelimo'', govori Kate.

Kate Middleton Foto: Instagram

''Serija Majka Priroda bila je duboko osobno, kreativno promišljanje o tome kako mi je priroda pomogla da se izliječim. No ona je ujedno i priča o snazi prirode i kreativnosti u kolektivnom iscjeljenju. Od Majke Prirode možemo mnogo naučiti dok nastojimo izgraditi sretniji i zdraviji svijet. C'', piše u opisu videa.

Podsjetimo, princeza je u siječnju 2024. prošla veliku abdominalnu operaciju, nakon koje su liječnici pronašli dokaze raka te je prošla iscrpljujući preventivni tijek kemoterapije. Vijest je osobno objavila u videoporuci tog ožujka.

U rujnu iste godine također je otkrila da je završila liječenje, ali je upozorila da će njezin oporavak i povratak kraljevskim dužnostima biti spor, ali postojan. U siječnju prošle godine podijelila je dobre vijesti da je napokon u remisiji, no ponovno je zamolila javnost za razumijevanje u vezi s povratkom javnom životu.

Kate Middleton - 3 Foto: Afp

Kensingtonska palača poručila je da je serija ''Majka Priroda'', u sklopu koje je svakog tromjesečja na društvenim mrežama objavljen novi video kako bi se obilježio prolazak godišnjih doba, promišljanje ljepote i složenosti ljudskog iskustva. To je posveta lekcijama koje možemo naučiti od prirode, pomažući nam da potaknemo vlastiti rast, ojačamo veze sa svijetom oko sebe i jedni s drugima.

