Strast ispod slapa: Maja Šuput i Šime Elez u pozama zbog kojih gore društvene mreže!

Društvene mreže gore nakon što su Maja Šuput i Šime Elez objavili fotografije sa strastvenog snimanja na jednom od najpoznatijih slapova na svijetu.

Maja Šuput ponovno je uspjela privući pažnju javnosti – ovaj put prizorima koji doslovno oduzimaju dah.

Popularna pjevačica trenutačno uživa na odmoru u Indoneziji, a društvene mreže preplavile su fotografije s egzotične lokacije koje ne ostavljaju nikoga ravnodušnim.

Na jednom od najpoznatijih slapova na svijetu, Kantro Lampo, Maja je pozirala u izuzetno strastvenim pozama sa Šimom Elezom. Fotografije, snimljene ispod moćnog slapa i okružene netaknutom prirodom, odišu senzualnošću, slobodom i filmskom estetikom. U kupaćim kostimima, mokri od slapova i potpuno prepušteni trenutku, Maja i Šime pokazali su koliko uživaju u zajedničkom bijegu od svakodnevice.

Maja Šuput i Šime Elez - 4 Foto: Instagram

Maja Šuput i Šime Elez - 3 Foto: Instagram

Maja Šuput Foto: Instagram

''Do sada najljepše slike, nestvarne'', ''Preeeeedobrooooo'', ''Divno, a vi zavidni pišite što želite'', ''Wooow'', ''Sveee ste'', ''Kakve fotke, čovječe'', neki su od komentara pratitelja.

Maja Šuput i Šime Elez - 2 Foto: Instagram

Maja Šuput i Šime Elez - 5 Foto: Instagram

Prije toga, Maja je pokazala i da su Šime i ona na odmoru s njenim prijateljicama i sinčićem Bloomom, a pala je i prva javna pusa u romantičnom videu. Pogledajte ga OVDJE.

Ako je suditi po ovim prizorima, Maja Šuput ne planira stati s vrućim objavama, a njezini pratitelji joj sigurno neće zamjeriti.

