Gdje je danas djevojka širokog osmijeha koja je tijekom pandemije 2020. poharala TikTok?

Dok su milijuni tijekom pandemije zatvoreni u stanovima skrolali bez kraja, jedno lice plesalo je s ekrana u ekran i u rekordnom roku postalo simbol TikTok ere, a danas se mnogi pitaju gdje je nestala.

U proljeće 2020. bilo je gotovo nemoguće otvoriti TikTok, a da se barem jedan video Addison Rae ne pojavi na ekranu. Plesni izazovi, savršeno tempirani pokreti i zarazni osmijeh pretvorili su tada 19-godišnju djevojku iz Louisiane u globalni fenomen. U vrijeme kada je svijet stajao zbog pandemije, Addison Rae je, doslovno, plesala prema vrhu.

No, nekoliko godina kasnije, mnogi se pitaju gdje je danas Addison Rae?

Addison Rae - 2 Foto: Afp

Addison Rae Easterling rođena je 2000. godine i od malih nogu bavila se plesom. TikTok je isprva bio tek hobi – aplikacija na koju je 2019. počela objavljivati kratke plesne videe. Zatim je došla pandemija. Lockdowni, dosada, telefoni u rukama milijuna ljudi – i savršeno vrijeme za eksploziju nove vrste slave.

Addison Rae - 4 Foto: Profimedia

Addison Rae - 3 Foto: Afp

Addison Rae - 7 Foto: Afp

U svega nekoliko mjeseci Addison je postala jedno od najprepoznatljivijih lica TikToka. Pridružila se Hype Houseu, preselila u Los Angeles i potpisala ugovor s jednom od najjačih holivudskih agencija. Broj pratitelja rastao je vrtoglavom brzinom, a s njim i interes velikih brendova.

Dok su mnogi gubili poslove, Addison Rae je 2020. postala najplaćenija TikTok zvijezda na svijetu. Procjenjuje se da je samo te godine zaradila oko 5 milijuna dolara, većinom kroz sponzorstva, reklamne kampanje i suradnje s globalnim brendovima.

Addison Rae - 6 Foto: Afp

Addison Rae - 8 Foto: Afp

U godinama koje su slijedile, ukupna vrijednost njezine imovine narasla je na više od 20 milijuna dolara. TikTok je bio tek početak – činilo se da je Addison predodređena za dugotrajnu mainstream slavu.

Addison je vrlo rano shvatila da viralna slava ima rok trajanja. Zato je pokušala učiniti ono što su prije nje pokušali rijetki influenceri – izaći iz okvira društvenih mreža.

Godine 2021. dobila je glavnu ulogu u Netflixovom filmu ''He’s All That''. Iako film nije oduševio kritičare, jasno je dao do znanja da Addison želi biti više od TikTok zvijezde. Paralelno je započela i glazbenu karijeru – u početku nesigurno, ali uporno.

Addison Rae - 1 Foto: Afp

Addison Rae - 3 Foto: Instagram

Addison Rae - 2 Foto: Instagram

Pravi zaokret dogodio se nekoliko godina kasnije, kada je potpisala ugovor s velikom diskografskom kućom i 2025. objavila debitantski album ''Addison''. Album je doživio solidan komercijalni uspjeh i označio njezino službeno udaljavanje od TikTok identiteta.

Danas se fokusira na glazbu, nastupe uživo i projekte u industriji zabave. Nastupa na festivalima, radi na novim pjesmama i gradi karijeru koja ne ovisi o algoritmima i trendovima koji traju 15 sekundi. Dok su neki od tih influencera nestali jednako brzo kako su se pojavili, Addison je odlučila riskirati i krenuti težim putem.

