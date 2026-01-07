Rodila se bogata, izrasla je u izvanserijsku ljepoticu, a onda je do 26. godine proživjela pravi pakao

Iako je odrasla okružena luksuzom i slavnim prezimenom, život Alesye Kafelnikove daleko je od bajke.

Alesya Kafelnikova rođena je 23. listopada 1998. godine u Moskvi, u obitelji koja je od samog početka bila pod svjetlima reflektora.

Njezin otac, Jevgenij Kafelnikov, jedan je od najvećih ruskih tenisača svih vremena i bivši svjetski broj jedan, dok je njezina majka imala doticaj sa svijetom mode. Iako je Alesya rođena u boljim uvjetima, njezino djetinjstvo nije bilo bajkovito.

Alesya Kafelnikova - 1 Foto: Profimedia

Roditelji su se razveli dok je bila još beba, a Alesya je odrastala uglavnom uz oca i njegove roditelje. Odnos s majkom bio je gotovo nepostojeći, što je kasnije ostavilo dubok emocionalni trag. Odrastanje u strogoj i zahtjevnoj atmosferi, uz poznato prezime koje je nosilo velika očekivanja, učinilo je njezino djetinjstvo osamljenim i opterećenim pritiskom.

Školovala se u elitnim školama u inozemstvu, uključujući i Englesku, gdje je počela pokazivati interes za modu. Već kao tinejdžerica zakoračila je u svijet modelinga i potpisala ugovor s renomiranom agencijom Elite Model. Vrlo brzo je postala prepoznatljivo lice na modnim pistama i u editorijalima, radeći u Parizu, Milanu i Londonu te surađujući s velikim modnim kućama i agencijama poput IMG-a i Storm Modelsa.

Alesya Kafelnikova - 3 Foto: Profimedia

Iako je profesionalno nizala uspjehe, njezin privatni život bio je daleko od stabilnog. Alesya je često punila naslovnice zbog kontroverzi, provokativnih objava na društvenim mrežama i zabrinutosti javnosti za njezino psihičko i fizičko zdravlje. Mediji su nagađali o poremećajima u prehrani i emocionalnim problemima, a sama Alesya kasnije je otvoreno priznala da se borila s ozbiljnim psihičkim poteškoćama, uključujući ovisnosti i bipolarni poremećaj.

''Dovela sam sebe do bulimije i anoreksije. Željela sam izgledati savršeno po zapadnim standardima'', priznala je jednom.

Alesya Kafelnikova - 1 Foto: Instagram

Do svoje 26. godine prošla je kroz izuzetno težak period života, koji je kulminirao liječenjem u psihijatrijskoj ustanovi. Iza glamurozne fasade skrivala se mlada žena koja se borila s osjećajem napuštenosti, identitetskim krizama i pritiskom javnosti.

Alesya Kafelnikova - 3 Foto: Instagram

Alesya Kafelnikova - 2 Foto: Profimedia

Prekretnica u njezinu životu dogodila se kada se udala za ruskog biznismena Georgija Petrišina. Ubrzo nakon toga postala je majka djevojčice Kiare. Majčinstvo i obiteljski život donijeli su joj novu perspektivu i želju za smirenijim, stabilnijim životom.

Ipak, njihova ljubav nije prošla bez drama. Alesyna majka tvrdila je da je zet nasilan i da vrši pritisak na nju. Sama manekenka to je odlučno negirala i javno stala u obranu muža: ''To su prazne priče. Moja majka samo traži pažnju i novac.''

Neko vrijeme obitelj je živjela daleko od Rusije, nastojeći se maknuti od medijske buke i pronaći unutarnji mir.

Danas se Alesya Kafelnikova trudi uskladiti majčinstvo, privatni život i karijeru, a njezina priča često se navodi kao primjer da slava i bogatstvo ne jamče sreću.

Na Instagramu ju prati više od 547 tisuća ljudi i vrlo je traženi model.

Alesya Kafelnikova - 4 Foto: Instagram

