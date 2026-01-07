Seks-bomba 21. stoljeća osvanula na naslovnici kao od majke rođena!

Glumica Sydney Sweeney osvanula je potpuno gola na naslovnici prestižnog časopisa, prekrivena samo zlatnom bojom.

Seks-bomba 21. stoljeća, kako je često nazivaju, Sydney Sweeney ponovno je privukla pozornost javnosti – i to u izdanju koje nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Za naslovnicu novog broja W Magazinea 28-godišnja glumica pojavila se potpuno gola, prekrivena samo zlatnom bojom.

Inspiraciju za to zlatno izdanje pronašla je u kultnoj sceni iz filma ''Goldfinger'' iz 1964. godine, u kojem je glumica Shirley Eaton u ulozi Jill Masterson u potpunosti premazana zlatom. U filmu njezin lik tragično strada, a scena je postala jedna od najupečatljivijih u povijesti Jamesa Bonda, piše Daily Mail.

U vlastitoj interpretaciji te scene Sydney kleči na baršunastom kauču gledajući ravno u kameru dok rukama prekriva ključne dijelove. Zlatna manikura, sjajna koža i frizura inspirirana starim Hollywoodom dodatno naglašavaju luksuznu i zavodljivu atmosferu.

U drugoj fotografiji Sweeney pozira na kauču s raskošnom ogrlicom oko vrata, a njezin samouvjereni stav i zavodljiv pogled dominiraju kadrom.

Fotografije su u kratkom roku preplavile društvene mreže i izazvale lavinu reakcija.

''Tako si savršena'', ''Prekrasno, naše veličanstvo'', ''Očaravajuće'', ''Izgledaš odlično'', ''Najzgodnija žena na svijetu'', ''Opet ćeš srušiti internet'', ''Više nego zapanjujuća'', ''Ispala mi je vilica'', ''Bez teksta sam'', dio je komentara s Instagrama.

