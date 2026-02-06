Vijest koja je razveselila publiku: Vanna ponovno dolazi u Lisinski!

Vanna će 19. svibnja održati samostalni koncert u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, što je vijest koja je oduševila njezinu vjernu publiku i najavila još jednu posebnu glazbenu večer.

Vanna i koncertna dvorana Lisinski se vole, a njezina publika te posebne koncerte s nestrpljenjem iščekuje. Zato je velika vijest o tomu da će 19. svibnja Vanna održati samostalni koncert u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski s oduševljenjem odjeknula među brojnim fanovima koji će zasigurno i opet brzo razgrabiti ulaznice.

"Lisinski je prilika za iskreno uživanje svemu što smo stvarali sve ove godine. Prilika je to da u nekom novom izričaju prođemo kroz bogatu listu skladbi koje volim izvoditi. Uvijek su koncerti u Lisinskom posebne glazbene večeri, zato se i ovom u svibnju posebno veselim. Bit će to susret glazbe, mene i moje predivne publike s kojom sam u Lisinskom nekako baš blizu na poseban način", izjavila je Vanna.

Koncerti u hramu hrvatske glazbe, kako vrlo često publika zove Koncertnu dvoranu Lisinski, uvijek su obilježeni posebno visokom produkcijom koja u spoju s njezinim snažnim vokalnim izvedbama rezultiraju posebno emotivnim susretima za pamćenje.

Svoj posljednji koncert Vanna je u Lisinskom održala 2022. godine, nedugo nakon što je rasprodala i zagrebačku Arenu gdje je održala svoj slavljenički koncert povodom 30 godina karijere. Koncerti u Lisinskom zaista su posebni i Vannu vezuju uz čitav niz uspjeha u karijeri, ali i posebno uživanje uz vjernu publiku koja posebno pamti koncert koji je imala s Zagrebačkom filharmonijom. Upravo u Lisinskom nastao je i jedan od njezinih posebnih albuma snimljen na slavljeničkom koncertu povodom 20 godina karijere.

Vanna je jedna od najvažnijih hrvatskih pop pjevačica koja je na scenu stupila početkom 90-ih kao vokal grupe Electro Team i svojim osebujnim vokalom obilježila hrvatsku dance scenu devedesetih. Napuštanjem banda i odlaskom u solo karijeru Vanna se okrenula prema urbanoj pop glazbi i R&B-u.

Osvojila je više glazbenih nagrada Porin, osobito je poznata njezina suradnja s brojnim glazbenicima, pri čemu se posebno izdvaja suradnja s Gibonnijem u skladbi "Ja ću budna sanjati". Pobjedom na Dori 2001. godine izborila je predstavljanje Hrvatske na Eurosongu.

