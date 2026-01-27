Porinom nagrađeni pjevač stiže u Peti kupe, održat će svoj najveći solo koncert!

Filip Rudan u ožujku će održati koncert u Petom kupeu, gdje će predstaviti nove pjesme.

Porinom nagrađeni glazbenik i autor Filip Rudan najavljuje samostalni koncert u Zagrebu. U četvrtak, 12. ožujka 2026. stiže u Peti kupe, gdje će zajedno s bendom predstaviti novo koncertno poglavlje, a produkcijski ujedno i svoj najveći solo koncert do sada. Ulaznice su dostupne u prodaji.

Kroz proteklu 2025. godinu Filip Rudan je otvorio i novo autorsko poglavlje - singlom “Dry Your Eyes” dao je naslutiti zaokret u zvuku, a zatim je to potvrdio i energičnom pjesmom “Delusion”, u kojoj je iznio moćnu vokalnu izvedbu, elektrizirani gitarski zvuk i prepoznatljiv osobni pečat.

Obje pjesme naišle su na pozitivan odjek kod publike i donijele mu potvrdu za nastavak rada u ovom smjeru, koji je tada opisao riječima: “Krenuli smo hrabrije koračati izvan moje zone komfora i jako mi se sviđa taj smjer. Drago mi je vidjeti da to i publika prihvaća”.

Iza sebe ima hvaljeni debitantski album “Everyday View” (2023.), dobitnik je dviju nagrada Porin: za Novog izvođača godine (2022.) i za Najbolju mušku vokalnu izvedbu (2024.) za pjesmu “The Outside”, a njegov autorski i vokalni izričaj često se uspoređuje s globalnim imenima.

Pjesme poput “Blind”, s kojom se 2021. predstavio na Dori i osvojio peto mjesto, “He’s Not The One”, “Razine” i već spomenuta “The Outside”, osigurale su mu naklonost publike diljem svijeta. Album “Everyday View” ostvario je više od milijun streamova samo na Spotifyju, uz istaknute prateće videospotove pojedinih singlova koji sveukupno broje milijunske preglede.

Uz priznanja, Filip se istaknuo i live nastupima, te je do sada ostvario nekoliko zapaženih samostalnih koncerata u zagrebačkim klubovima Sax! i Vintage Industrial Bar. Među brojnim koncertnim nastupima posebno se ističu oni u Areni Zagreb i pulskoj Areni, gdje je kao jedan od pozvanih gostiju nastupio na emotivnim koncertima benda Parni Valjak 'Dovoljno je reći... Aki', posvećenima nezaboravnom Akiju Rahimovskom.

Dašak nove koncertne snage publici je tijekom 2025. godine predstavio nastupima na koncertnom serijalu Akustika Session u Zagrebu, kao i pred varaždinskom publikom u okviru Adventa. I sam otkriva kako su oba koncerta s aktualnom postavom benda bila uvertira pred najveći solo koncert karijere - 12. ožujka u Petom kupeu, kao i potvrda novog poglavlja – zvučno hrabrijeg, produkcijski bogatijeg i koncertno još snažnijeg.

Ulaznice za koncert Filipa Rudana u zagrebačkom Petom kupeu dostupne su u prodaji putem sustava Entrio.hr i na svim njihovim prodajnim mjestima, po cijeni od 14 EUR (Early Bird - do 8. veljače ili do rasprodaje), zatim 17 EUR (Regular), dok će na dan koncerta biti 21 EUR. Organizator koncert je by the way. agency.

