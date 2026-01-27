Zavodljivim pozama osvaja virtualni svijet, a u naručju je nekad imala najpoželjnijeg Talijana

Moara Sorio ne prestaje privlačiti pažnju na mrežama, a njezina prošlost uključuje vezu s fatalnim Talijanom.

Na društvenim mrežama Moara Sorio rijetko prolazi nezapaženo. Njezina atraktivna izdanja redovito privlače pažnju – bilo da pozira u bikiniju, ističe bujne obline ili objavljuje odvažne modne kombinacije s putovanja i glamuroznih događanja.

Provokativna, samouvjerena i uvijek savršeno dotjerana, izaziva lavinu komentara na svaku objavu, a broj njezinih pratitelja nezaustavljivo raste.

No tko je zapravo ta ljepotica?

Riječ je o švicarskoj influencerici i modelu, rođenoj 1. kolovoza 2002. u Zürichu.

Na Instagramu dijeli trenutke iz privatnog i profesionalnog života, nerijetko u luksuznim ambijentima, a prati je više od 500 tisuća ljudi.

Sorio ima i vlastiti kanal na YouTubeu, na kojem objavljuje videa posvećena temama samosvijesti, osobnog razvoja i unutarnje snage.

Dodatnu pozornost javnosti izazvala je i svojim ljubavnim izborima. Naime, Moara je tijekom 2022. i 2023. godine bila u vezi s fatalnim talijanskim glumcem Micheleom Morroneom.

Moara Sorio, Michele Morrone Foto: Profimedia

Široj publici poznat je po glavnoj ulozi u erotskom filmskom hitu "365 dana", a status seks-simbola dodatno je učvrstio zahvaljujući svom zavodničkom izgledu i karizmi na ekranu.

Michele Morrone, Moara Sorio Foto: Profimedia

Previše detalja o njihovoj vezi nije poznato jer su je držali podalje od očiju javnosti. Paparazzi su ih snimili nekoliko puta zajedno, a o razlozima prekida također nisu javno govorili.

Moara Sorio, Michele Morrone Foto: Profimedia

Taj 35-godišnji glumac nedavno se pojavio i u filmu "The Housemaid" uz glumačku senzaciju i seks-bombu 21. stoljeća, Sydney Sweeney.

