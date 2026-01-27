Kristijan Iličić objavio neuređenu snimku Kolindina skoka u ledeno more: "Još mislite da je AI?"

Neuređena snimka otkriva još detalja skoka bivše predsjednice na Antarktici.

Nakon što je internet obišla snimka Kolinde Grabar-Kitarović kako skače u ledeno more na Antarktici, mnogi su se pitali – je li zaista stvarna ili je u pitanju video generiran umjetnom inteligencijom?

Kristijan Iličić, najpoznatiji hrvatski travel influencer, sada je objavio neuređeni video skoka svoje ekipe na Antarktici.

Na snimci se jasno vidi i trenutak kada bivša predsjednica skače i izlazi iz mora, vidno uzbuđena i ponosna na svoj hrabri pothvat.

Kristijan Iličić na TikToku, Kolinda Grabar-Kitarović Foto: TikTok

Kristijan Iličić na TikToku, Kolinda Grabar-Kitarović Foto: TikTok

''Tražili ste snimku izlaska iz ledenog oceana pa evo, needitirana snimka skoka moje ekipe. Da li još uvijek mislite da je AI?'' napisao je.

Kristijan Iličić na TikToku, Kolinda Grabar-Kitarović Foto: TikTok

Ispod videa odmah su se počeli nizati brojni komentari.

''Svaka čast za kompletnu ekipu'', ''Kolinda odradila najprofesionalnije. Kao vojnik'', ''Wau, svaka čast'', dio je komentara na TikToku.

Kristijan Iličić i Kolinda Grabar-Kitarović - 2 Foto: Instagram

Kolinda je na Instagramu pokazala što se događalo na brodu nakon prolaska najopasnijim mjestom u oceanu. O tome smo pisali OVDJE.

Kolinda Grabar-Kitarović na Antarktici - 8 Foto: Instagram

OVDJE pogledajte kako je izgledala njezina luksuzna soba na brodu.

Kolinda Grabar Kitarović - 4 Foto: Instagram

Galerija 24 24 24 24 24

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Fotke Lille u bikiniju inspirirale su pratitelje na najmaštovitije komplimente!

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Srpska folkerica prisjetila se bliskog susreta s Beckhamom: ''Odmjeravao me i smješkao se...''

Pogledaji ovo Celebrity S Alenom Vitasovićem i Brajdama zaludio je regiju, a sad je spreman za korak dalje: ''Na prvu sam se malo uplašio''