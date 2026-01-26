Srpska folkerica prisjetila se bliskog susreta s Beckhamom: ''Odmjeravao me i smješkao se...''

Dok drama u obitelji Beckham puni naslovnice svjetskih medija, Sandra Afrika prisjetila se susreta s Brooklynom Beckhamom i kroz šalu komentirala svoju propuštenu priliku.

Srpka folk-pjevačica Sandra Afrika ranije je iznenadila javnost izjavom da ju je Brooklyn Beckham, sin Davida Beckhama, tijekom jednog boravka u Dubaiju pokušao osvojiti.

U jeku aktualnih obiteljskih trzavica kod Beckhamovih te skandala između Brooklynove supruge Nicole Peltz i njegove majke Victorije Beckham, pjevačica se sada na duhovit način osvrnula na ono što naziva svojom propuštenom prilikom.

Sandra Afrika - 1 Foto: Instagram

Sandra Afrika - 1 Foto: Sandra Afrika/Instagram

''Ne znam sjećate li se moje priče o sinu Davida Beckhama, tom dečku koji je sada posvuda po medijima. Sreli smo se u jednom hotelu u Dubaiju, za doručkom me odmjeravao, namigivao i smješkao se, a ja sam ga jednostavno ignorirala'', ispričala je Sandra u novom videu na TikToku.

Zatim je objasnila koje su, po njezinu mišljenju, dobre i loše strane činjenice da je tada odbila Brooklyna.

Sandra Afrika - 9 Foto: Instagram

Sandra Afrika - 3 Foto: Instagram

''Sad ću vam reći koja je dobra, a koja loša strana toga što sam ga odbila. Dobra strana je to što Victoria ponižava snahu – to je bolno i grozno. Zamislite da mi je svekrva Victoria… ajme, brate! Opsesivna majka, znači svekrva iz pakla. Strašno. Inače bismo Victoria i ja bile jedna drugoj za vratom'', rekla je Afrika kroz smijeh.

Ipak, priznaje da postoji jedan detalj zbog kojeg joj je pomalo žao što nije postala dio slavne obitelji.

''Loša strana je to što je njegova majka plesala ‘prljavi ples’ na vjenčanju. Uh, kako bismo Victoria i ja zajedno zaplesale taj ples! E, zbog toga mi je žao. Da sam barem znala da će ovako ispasti… Čekamo nastavak drame koji sam ja propustila. Pozdrav mom udvaraču Brooklynu, ljubi te Afrika, i naravno – pozdrav mami i tati'', poručila je pjevačica u svom prepoznatljivom stilu.

Više o drami Beckhamovih čitajte OVDJE.

