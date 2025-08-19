Poslušajte kako to zvuči kad srpska folkerica zapjeva veliki hit hajdukovaca

Sandra Afrika na nastupu na Braču pjevala je navijačku pjesmu hajdukovaca, video je hit na društvenim mrežama.

Srpska pjevačica Sandra Afrika nastupila je u Sutivanu na otoku Braču te navijače Hajduka ostavila bez teksta.

Na nastupu koji je održala u jednom klubu, Sandra je otpjevala pjesmu ''Zbog jedne ljubavi'' koju mnogi smatraju jednom od najljepših pjesama povezanu s ovim klubom.

Sandra Afrika - 1 Foto: Sandra Afrika/Instagram

"Volim te Hajduče, otkad znam za sebe... I nakon pobjede i kad ti ne ide, uvijek sam uz tebe... Kažu mi da sam lud, da trošim život uzalud...", pjevala je Sandra i pozvala publiku da joj se pridruži.

Kako je to zvučalo, poslušajte OVDJE.

Sandra Afrika - 5 Foto: Sandra Afrika/Instagram

Sandra Afrika Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Sandra Afrika Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

"Dinamo u srcu, ali ovo je top", "Ljubav obostrana", pisali su oni kojima se Sandrin potez svidio.

No neke nastup nije oduševio: "Ta pjesma se pjeva, ne zavija se!", "Ne ložite se, u Zagrebu je pjevala dinamovu pjesmu."

Istu pjesmu prošle godine pjevala je i Splićanima, kako je to izgledalo pogledajte OVDJE.

Sandra Afrika - 5 Foto: Instagram

Sandra Afrika - 4 Foto: Instagram

Inače, Sandra je jedna od najpoznatijih regionalnih pjevačica, a uspješnu karijeru ima već dugi niz godina. Proslavila se hitovima ''Netko će mi noćas napraviti sina'', ''Devojka tvog druga'', ''Nevaljala'', ''Bye Bye'' i brojnim drugima.

Sandra Afrika - 3 Foto: Instagram

Sandra Afrika - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

