Podmorska fotka plavokose Velalučanke zaista oduzima dah: ''Kao da je morska vila''

Naša zgodna pjevačica, Domenica Žuvela, na Instagramu je pokazala što je radila ovoga ljeta.

Naša pjevačica Domenica Žuvela na Instagramu je podijelila prizore kojima je otkrila kako je izgledalo njezino ljeto.

Objavila je niz fotografija koje dočaravaju njezine opuštene i bezbrižne trenutke, od uživanja na plaži do kupanja u moru.

Ipak, jedna je fotografija posebno privukla pažnju – ona na kojoj Domenica roni u bistrom moru, a prizor je oduševio njezine pratitelje.

Domenica Žuvela Foto: Instagram

Objava je ubrzo izazvala niz komentara.

Domenica Žuvela Foto: Instagram

''Drago mi je što sam svjedočila ljepoti s ovih slika'', ''Najljepša Korčulanka'', ''Predivna'', ''Kako si wow'', ''Predivno'', ''Korčula - Raj na zemlji'', ''Sirena'', ''Kao da je morska vila'', ''Prelijepa'', samo je dio komentara na društveniim mrežama.

Domenica - 3 Foto: Instagram

