Momčilo Otašević pozirao s mladom ženom koja je privukla svu pažnju njegovih pratitelja

Momčilo Otašević je trenutačno na pauzi od snimanja serija, a trenutke s odmora rado dijeli na društvenim mrežama.

Zvijezda naših serija, crnogorski glumac Momčilo Otašević, na društvenim je mrežama podijelio fotografiju na kojoj je pokazao važnu ženu iz svog života.

Riječ je o njegovoj sestri Sanji. Zajedno su pozirali uz more i sunce, a njihovi osmijesi dodatno su naglasili obiteljski ugođaj.

Fotografija s Malog Brijuna odmah je izazvala brojne reakcije i oduševljenje Momčilovih pratitelja.

''Super fotka'', ''Prelijepa fotka Momo'', ''Zgodni'', dio je komentara na Instagramu.

Momčilo Otašević i sestra Sanja Foto: Instagram

Glumac je nekoliko puta pokazao sestru, a ne skriva koliko su blistki.

"Na Sanju sam posebno slab. Uvijek dobije od mene što hoće. I tata je uvijek imao poseban odnos s njom. Htio ne htio, prirodno je da si blaži prema ženskom djetetu. Nadaš se nekako da će sutra kraj sebe imati nekog isto tako dobrog i blagog, tko će joj pružiti pažnju i podršku, dok sina čeličiš", kazao je Momčilo jednom prilikom.

Sestru je često spominjao u intervjuima pa je poznato i da je živjela u Milanu, gdje je studirala, a i on je umalo završio u Italiji jer je u Rimu upisao arhitekturu, no ipak se odlučio studirati na Fakultetu dramskih umjetnosti u Cetinju.

Momčilo Otašević nedavno je imao veliki razlog za slavlje, podijelio i fotku. O čemu se radi pogledajte OVDJE.

Momčilo je trenutačno na pauzi od snimanja, a inače ga gledamo kao Janka u seriji ''Kumovi'' i Crnog u seriji ''U dobru i zlu'' čiji novi nastavci stižu ove jeseni.

Katarina Baban i Momčilo Otašević - 1 Foto: Katarina Baban/Instagram

Momčilo Otašević - 4 Foto: Josip Moler / CROPIX

