Šuput podijelila nove prizore iz tropskog raja, s Bloomom je uživala na posebnoj lokaciji

Naša pjevačica uživa na zasluženom odmoru, a novim prizorima pohvalila se na Instagramu.

Maja Šuput trenutačno boravi u Indoneziji, a njezine najnovije fotografije iz srca Balija – čarobnog Ubuda – otkrivaju koliko uživa u egzotičnom okruženju i zajedničkim trenucima sa sinčićem Bloomom.

Naime, na novim prizorima koje je Maja podijelila, ona i sinčić uživaju u šetnji.

Otkrila je i da su posjetili Monkey Forest, popularni park u kojem u prirodnom okruženju slobodno žive stotine majmuna, okruženi drevnim hramovima i bujnom vegetacijom.

Maja Šuput, Bloom Tatarinov Foto: Instagram

Maja Šuput, Bloom Tatarinov Foto: Instagram

Maja Šuput Foto: Instagram

Usklađeni outfiti, spontani osmijesi i zajednički trenuci mamili su brojne reakcije njezinih pratitelja, koji su joj ispod objave poručili da uživaju!

Maja Šuput, Bloom Tatarinov Foto: Instagram

Sa Majom i Bloomom na putovanju je i Splićanin Šime Elez, a više o tome pisali smo OVDJE.

Maja Šuput i Šime Elez - 5 Foto: Instagram

