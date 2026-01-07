Naš glumački par proslavio važnu obljetnicu, na slavlju im se pridružio neočekivan gost!

Naš glumački par Bojana Gregorić Vejzović i Enes Vejzović u dalekom Tajlandu proslavili su 20. godišnjicu braka.

Hrvatski glumački par Bojana Gregorić Vejzović i Enes Vejzović i dalje uživaju u dalekom Tajlandu, gdje su nakon dočeka Nove godine nastavili svoje putovanje ispunjeno posebnim trenucima.

Bojana je na Instagramu podijelila dirljivu fotografiju na kojoj ona i Enes poziraju u prirodi, uz slona, što je nasmijalo njihove pratitelje.

Bojana Gregorić Vejzović Foto: Bojana Gregorić Vejzović/Instagram

Bojana i Enes Vejzović - 1 Foto: Martina Popovcic/Pixsell

Bojana Gregorić Vejzović, Enes Vejzović Foto: Instagram

Uz fotografiju je kratko, ali znakovito napisala "20 godina braka", jasno dajući da par upravo na ovom egzotičnom putovanju obilježava veliku životnu obljetnicu. Osmijesi, opuštena atmosfera i blizina prirode najbolje govore koliko im ovo putovanje znači.

Bojana i Enes, zajedno s djecom Zoe i Raulom, Novu godinu su dočekali na Tajlandu, a čini se da su odlučili produžiti boravak i iskoristiti vrijeme za zajednički odmor, daleko od svakodnevice.

Bojana Gregorić Vejzović i Enes Vejzović Foto: Studio plavi/Cropix

Bojana Gregorić Vejzović i Enes Vejzović Foto: Studio plavi/Cropix

Bojana Gregorić Vejzović i Enes Vejzović Foto: Vanesa Pandzic/Cropix

Fotografija sa slonom simbolično je zaokružila njihovu proslavu 20 godina braka, a brojni pratitelji i prijatelji su im uputili čestitke i lijepe želje.

U sklopu svog tajlandskog odmora posjetili su i slavni zaljev, o čemu više pročitajte OVDJE.

Kako su proslavili Božić, pogledajte OVDJE.

