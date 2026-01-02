Nezaboravni doček za Bojanu Gregorić Vejzović: Na drugom kraju svijeta zaorila "Ganga i rera"

Bojana Gregorić Vejzović dočekala je 2026. godinu usred šarenog slavlja u Tajlandu.

Dok su mnogi Novu godinu dočekali uz lampice, snijeg i kućnu atmosferu, glumica Bojana Gregorić Vejzović odlučila je 2026. pozdraviti u potpuno drugačijem duhu, i to u središtu vreve Tajlanda, među neonskim svjetlima i glazbom koja ne prestaje.

Već danima ranije Bojana je na društvenim mrežama dijelila dojmove s putovanja, uz riječi koje su naslutile koliko ju je destinacija osvojila.

"Postoje putovanja i PUTOVANJA. Tajland kao destinacija je beskrajno zanimljiva, riječima je teško opisati doživljaje. Slike i snimke govore više od betonske impozantne 'džungle', turizma koji vrvi očuvanjem 'tradicionalnog/starinskog duha', kao npr. tržnica na tračnicama, do farmi koje čuvaju pojedine vrste... Uspomene su nezaboravne! Hvala Romanu i našoj divnoj ekipi od 24 sjajnih duša i osobnosti", napisala je.

Na samu novogodišnju noć javila se iz središta slavlja s riječima:

"Doček 2026. je na Tajlandu krenuo", uz osmijeh i crveno srce. Uslijedilo je i pravo glazbeno iznenađenje: "Živjeli ljudi, veselite se!", a u pozadini – "Ganga i rera" u izvedbi Vojka V i Pekija.

Ulica je postala plesni podij, a plesali su svi mještani i turisti, mladi i stari, dok su diskokugle bacale svjetla u svim smjerovima, a atmosfera bila čista euforija.

Nakon tog šarenog kaosa glumica je objavila i smireni kadar noćnog grada snimljen s visine, uz komentar: "A sada nešto drugačije."

Bojana Gregorić Vejzović Foto: Bojana Gregorić Vejzović/Instagram

