Čak sedam nominacija za nagradu Zlatni Studio za Novu TV!

S prvim danim 2026. krenulo je glasovanje za nagradu Zlatni studio, za koju Nova TV ima sedam nominacija!

Prvog dana 2026. otvoreno je glasovanje za televizijsku nagradu Zlatni studio, a Nova TV ima ukupno čak sedam noinacija, za tri zabavna televizijska formata, dvije hit serije te tri poznata i omiljena TV lica!

U kategoriji TV lice godine nominirana je urednica vanjske politike Ivana Petrović, inače dobitnica Zlatnog Studija u kategoriji najbolje TV novinarke 2024. godine.

U istoj kategoriji su i voditelji popularnog showa "Tvoje lice zvuči poznato" Igor Mešin i Filip Detelić, koji su gledatelje držali pred malim ekranima proteklo proljeće! Njihova međusobna dinamika i voditeljska energija osobito je došla do izražaja u devetoj sezoni, u kojoj je pobijedila Stela Rade.

Stela Rade, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

Za titulu TV serije godine Nova TV bilježi snažnu prisutnost - čak dvije serije obilježile su proteklu godinu. Za statuu Zlatnog studija borit će se Kumovi i dramska serija U dobru i zlu, koje gotovo svake večeri su prikovale mnoge gledatelje koje u jednom dahu prate nove zavrzlame i emotivne priče, zadržavajući visoku gledanost.

Masterchef, najava finala Foto: Nova TV

Kad je riječ o zabavnim showovima, tu su čak tri nominirane emisije! "Tvoje lice zvuči poznato", "MasterChef" i "Supertalent" u 2025. godini su ponovno osvojili naklonost mnogih u Hrvatskoj, zasluženo osvajajući vrhove listi najgledanijih formata.

žiri, voditelji, supertalent Foto: Nova TV

Ove nominacije još jednom potvrđuju stvaralačku snagu Nove TV, kako kroz razne formate i produkcijsku izvrsnost, tako i kroz televizijska lica koja svojim radom svakodnevno osvajaju povjerenje gledatelja.

Svoj glas za omiljene formate i lica Nove TV možete dati već od danas na stranicama nagrade Zlatni studio! Svečana dodjela održat će se 31. siječnja u nedavno otvorenom HNK2.

