Novo putovanje! Šuput otkrila gdje je sa Šimom pobjegla na romantični vikend

Ljubav cvjeta u gradu svjetlosti – Maja Šuput i Šime Elez otputovali su na romantično putovanje.

Maja Šuput ponovno je spakirala kofere – i to za jednu od najromantičnijih svjetskih destinacija!

Popularna pjevačica na svojim je Instagram pričama otkrila da je zajedno s partnerom Šimom Elezom otputovala u Pariz.

Maja Šuput na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Maja Šuput na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Putovanje je započelo fotografijom iz aviona, kojom je dala naslutiti da slijedi nova avantura, a ubrzo je otkrila i lokaciju – grad svjetlosti. Maja i Šime nisu gubili vrijeme pa su već po dolasku uživali u pariškoj gastronomiji. Na društvenim mrežama podijelila je djelić atmosfere iz poznatog restorana L’Avenue, gdje su nazdravili čašom vina i prepustili se francuskim delicijama.

Maja Šuput na Instagramu - 4 Foto: Instagram

Na stolu su se našli klasični specijaliteti poput puževa, a elegantan ambijent i romantična atmosfera jasno daju do znanja da par maksimalno uživa u zajedničkom bijegu iz svakodnevice.

Maja Šuput i Šime Elez - 3 Foto: Instagram

Maja Šuput i Šime Elez - 1 Foto: Instagram Screenshot

Pogledaji ovo Celebrity Ma što je ovo obukla?! Nitko se dosad nije usudio napraviti ovo što je napravila ona

Iako Maja često putuje zbog poslovnih obveza i nastupa, čini se da je ovaj put riječ o pravom privatnom odmoru.

Početkom godine par je bio u Indoneziji, a kako su se tamo proveli prisjetite se OVDJE.

Galerija 24 24 24 24 24

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Na tijelu srpskog miljenika ocrtava se svaki mišić, njegove godine teško biste pogodili

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Zanimljivosti Kako Cindy Crawford sa 60 izgleda isto kao u zlatnim danima? Godinama je vjerna istim ritualima

Pogledaji ovo Zanimljivosti Koja žestoka rutina stoji iza brutalne figure ove ljepotice u šestom desetljeću?

Pogledaji ovo Celebrity Poseban dan za Ellu Dvornik: Uz niz zajedničkih prizora uputila kćeri riječi pune ljubavi