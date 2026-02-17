Goran Višnjić pozvao na prosvjed: "Zašto bismo mi to dopustili kod nas?''

Goran Višnjić pridružio se akciji protiv izgradnje megafarmi pilića u Sisačko-moslavačkoj županiji i pozvao sve građane na prosvjed.

Jedan od naših najpoznatijih glumaca u inozemstvu Goran Višnjić već godinama podržava akcije i kampanje koje se bore protiv zlostavljanja i iskorištavanja životinja.

Šibenčanin s britanskom adresom, koji je zajedno s obitelji prešao na veganstvo prije nekoliko godinama, sudjelovao je u javnim pozivima protiv korištenja krzna u modnoj industriji i loših uvjeta u azilima te više puta javno istaknuo da ljudi imaju odgovornost čuvati prirodu i životinje.

Goran Višnjić - 1 Foto: Damir Spehar/Pixsell

Goran Višnjić Foto: Profimedia

Goran Višnjić - 4 Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

Sada se pridružio novoj inicijativi i snimio video u kojem upozorava da Sisačko-moslavačkoj županiji prijeti nova katastrofa koja može ostaviti dugotrajne posljedice.

Goran Višnjić Foto: Profimedia

Goran Višnjić - 4 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Goran Višnjić Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell

U ovoj županiji, koja je na sat vremena vožnje od Zagreba, planirana je izgradnja čak 18 megafarmi pilića i klaonica, a u međuvremenu se saznalo kako je taj broj povećan na 20. Stoga se Višnjić pridružio inicijativi protiv gradnje naglašavajući kako takvi industrijski projekti donose trajno zagađenje vode i zraka, otrovne mirise i goleme količine otpada te ugrožavaju zdravlje ljudi i prirodu.

"Isti investitor to je već napravio u Ukrajini. U regiji Vinnytsia stanovništvo se godinama bori s presušenim bunarima, zagađenom vodom i nesnošljivim smradom. A zašto bismo mi to dopustili kod nas? Uz Savu, uz predivnu bistru Kupu, uz Lonjsko polje, uz mjesta gdje ljudi žive. Kažu da je to investicija, ali žitarice bi se uvozile, meso bi se izvozilo, radna snaga bila bi većinom strana. Nama će ostati zagađenje, smrad, uništena priroda i gašenje oko 250 domaćih gospodarstava", poručio je Višnjić i pozvao sve građane da se pridruže prosvjedu 21. veljače na zagrebačkom Trgu kralja Tomislava.

Goran Višnjić - 2 Foto: Instagram Screenshot

Goran Višnjić - 3 Foto: Instagram Screenshot

Javnu podršku prosvjedu, koji zajednički organiziraju Zelena akcija, Prijatelji životinja te građanske inicijative "Siščani ne žele biti Smetlišćani" i "Sunjani ne žele biti smuljani", iskazali su i Darko Rundek i Sanda Hržić te više od 130 organizacija civilnog društva.

