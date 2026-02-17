Stela Rade otkrila koliko je koštala stijena s nastupa na Dori: "Nisam mogla vjerovati!"

Stela Rade je u vlogu otkrila kako je rekvizit stijene koju je koristila na Dori, koštala oko 3000 eura.

Iako je Dora 2026. iza nas, mnogi izvođači i danas skupljaju dojmove s najgledanije festivala u Hrvatskoj.

Pobjednica showa "Tvoje lice zvuči poznato" Stela Rade na svom prvom izdanju je osvojila treće mjesto s ukupno 93 boda, a nakon finala se oglasila na društvenim mrežama.

Stela Rade Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Stela Rade Foto: Josip Moler / CROPIX

"Ljudi, ja sam se probudila toliko pod dojmom, sa šminkom na očima i malo bez glasa. Po pitanju Dore, ja moram reći nekoliko stvari. Dora je definitivno najljepše iskustvo na ovom mom glazbenom putu", ispričala je Stela. "Ja sam toliko sretna da sam bila dio te priče ove godine. Vama ljudi hvala od srca na svim porukama i podršci. Ponovno sam se iznenadila koliko vas prati i podržava, to je nešto najljepše na svijetu."

Svjesna je i kako su je mnogi očekivali više u stilu pjesme "Balkan pop" s kojom se prijavila na Doru prije dvije godine: "Bez obzira na to što je ove godine bila u pitanju balada, a znam da barem većina vas od mene preferira ono nešto drugo, nešto ludo, vi ste bez obzira na to bili tu, bili podrška i ponovno pokazali da ste tu za mene, bez obzira na to što ja izvodim. Ali ja sam zadnjih tjedan dana toliko nabrijana ponovno se prijaviti na Doru s nečim totalno ludim, kao - ovo smo prošli, idemo sada nešto drugo. Fakat vam hvala što ste tu za sva moja ludila."

Nakon toga je objavila vlog u kojem je pokazala detaljne pripreme za Doru, a pratitelje je iznenadila razgovorom o cijenama. Posebno je istaknuta cijena stijene od stiropora koja je obilježila nastup.

"Cijena ovog rekvizita je, ne biste vjerovali, 3 tisuće eura, tako da se nadam da ću ga uspjeti nekako prodati kasnije", poručila je Stela.

Osim što je bila skupa, stijena je bila i logistički problem. Naime, za transport je trebala vučna služba, a prvi pokušaj probe praktički je propao: "Shvatili smo da stijena ne ide kroz vrata. Do prve službene probe na HRT-u nisam ni znala kako se penjati po tome u sklopu koreografije."

Kada se sve zbroji, cijeli projekt je bio skup: "Generalno cijeli ovaj nastup je bio jako skup i nisam mogla vjerovati koliko je mene moj nastup na Dori koštao. Uopće ne žalim, da se razumijemo, ali sam to spomenula da biste stekli dojam kako te stvari fukcioniraju."

Usprkos svemu, Stela je o Dori kazala kako će je pamtiti po ljudima i atmosferi, te da joj je iskustvo bilo važnije od rezultata.

"Vjerujte mi da nema pobjede i tog velikog cilja koji može zamijeniti sreću cijelog ovog procesa. Stvarno mi nije bilo toliko do pobjede", zaključila je Stela, dodavši kako se planira prijaviti i dogodine.

Stela je oduševila i na društvenim mrežama, o čemu više čitajte OVDJE.

Uoči Dore je završila na operaciji. Više o tome pročitajte OVDJE.

