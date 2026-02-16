Oglasila se Stela Rade nakon završetka Dore: "Dušu sam isplakala..."

Stela Rade osvojila je treće mjesto na Dori s pjesmom "Nema te", a nakon finala zahvalila je publici na podršci.

Stela Rade osvojila je treće mjesto na ovogodišnjoj Dori s pjesmom "Nema te", koja je u finalu prikupila ukupno 93 boda.

Nakon završetka natjecanja obratila se pratiteljima putem društvenih mreža i podijelila svoje dojmove.

"Ljudi, ja sam se probudila toliko pod dojmom, sa šminkom na očima i malo bez glasa. Po pitanju Dore, ja moram reći nekoliko stvari. Dora je definitivno najljepše iskustvo na ovom mom glazbenom putu. Ja sam toliko sretna da sam bila dio te priče ove godine. Vama ljudi hvala od srca na svim porukama i podršci. Ponovno sam se iznenadila koliko vas prati i podržava, to je nešto najljepše na svijetu", rekla je u videu.

"Bez obzira na to što je ove godine bila u pitanju balada, a znam da barem većina vas od mene preferira ono nešto drugo, nešto ludo, vi ste bez obzira na to bili tu, bili podrška i ponovno pokazali da ste tu za mene, bez obzira na to što ja izvodim. Ali ja sam zadnjih tjedan dana toliko nabrijana ponovno se prijaviti na Doru s nečim totalno ludim, kao - ovo smo prošli, idemo sada nešto drugo. Fakat vam hvala što ste tu za sva moja ludila", dodala je.

Stela Rade Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Stela Rade Foto: Darko Tomas / CROPIX

"Ja sam se toliko zbližila s tim curama i njihovim timom da sam jučer dušu isplakala. Nisam znala da u meni postoji toliko intenzivna emocija ponosa. Mislim da je ove godine sve ispalo točno kako je trebalo biti, ja sam presretna i bilo ih je predivno vidjeti. Ljudi, vi niste svjesni koliko je tu truda uloženo. Sad nam ostaje samo da ih podržimo do kraja jer fakat zaslužuju, a što se mene tiče, idemo jako dalje, očekujte kao i dosad neočekivano", zaključila je.

Stela Rade Foto: Darko Tomas / CROPIX

Grupa Lelek pobijedila je na ovogodišnjoj Dori, a više pročitajte OVDJE.

