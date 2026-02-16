Ovo je posljednja objava zvijezde "Kuma", evo čime je nasmijao svoje pratitelje

Preminuo je Robert Duvall, a vijest o njegovoj smrti potresla je cijeli svijet.

Vijest o smrti Roberta Duvalla, jednog od najcjenjenijih američkih glumaca, odjeknula je svijetom filma.

Legenda koja je obilježila klasike poput "Kuma", "Apokalipse danas" i "Nježnog milosrđa" preminula je na svom ranču u Virginiji, okružena obitelji i najbližima, potvrdila je njegova supruga Luciana Duvall.

Sedmerostruki nominiran za Oscara ostao je upamćen i po toplini te specifičnom humoru. Nekoliko dana prije smrti na društvenim je mrežama podijelio isječak iz filma "Secondhand Lions" i našalio se.

"Jednog dana tijekom snimanja filma Secondhand Lions (hrv. Ostarjeli lavovi), pobjegao je lav". Dodao je: "Da se okrenuo u mom smjeru, danas ne bih bio ovdje!"

U studenom je fanovima uputio i blagdansku čestitku, ističući kako je "oduvijek bio vjernik". Tada je poručio: "Svim svojim obožavateljima želim sretan Dan zahvalnosti i sjajnu nadolazeću godinu" te zaključio: "Bog vas blagoslovio." Bio je to njegov posljednji javni istup.

Otvoreno je govorio o svojim političkim stavovima te je kao republikanac prisustvovao inauguraciji Georgea Busha 2001. godine. Volio je nogomet, tango i Buenos Aires, grad koji je opisao kao mjesto koje voli "više od bilo kojeg drugog mjesta".

Na filmskom platnu posebno je uživao u vesternima i jahanju.

"Mislim da nas vestern na neki način definira. Englezi imaju Shakespearea, Francuzi Moliera, Rusi imaju Čehova. Ali vestern je naš."

Duvall se ženio tri puta prije nego što je pronašao sreću s argentinskom glumicom Lucianom Pedrazom, koja ga je nadživjela. Nije imao djece, rekavši još 2003. da to "nikada nije uspjelo".

