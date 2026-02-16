Zahvaljujući zamjeni domova u Americi proveli tri mjeseca i uštedjeli preko 10 tisuća eura!

U idućim minutama upoznat ćemo vas s popularnim načinom putovanja, u kojem svoj dom zamjenjujete s nekim drugim. To je idealan izbor za one koji ne vole putovati na tradicionalan način i odsjedati u hotelima ili apartmanima. Iskusili su to i naši sugovornici, koji su tijekom putovanja u SAD-u uštedjeli više od 10 000 eura na smještaju.

U popularnom filmu ''Ljubav i praznici'' Kate Winslet i Cameron Diaz zamijene domove. Dok se jedna nakratko preseli u Kaliforniju, druga odlazi u njezin dom u Engleskoj. I sve to potpuno besplatno. Zamjena domova itekako je popularan način putovanja i u pravom životu. Svoj dom u Hrvatskoj ustupit ćete, primjerice, Amerikancu, koji će vama ustupiti svoju američku kuću. Ovakav malo drugačiji način zamjene domova već su nekoliko puta isprobali Petra i Alexander, prvi put u Londonu.



''London smo izabrali jer u Londonu imamo prijatelje pa ako nešto pođe po krivu da imamo backup smještaja, ali na kraju je ispalo predobro. Zamijenili smo se s četveročlanom obitelji koja ima 2 djece i dobili smo njihovu prekrasnu, veliku baš ono pravu londonsku kuću u prekrasnom kvartu i proveli smo tamo 10 dana'', priča nam Petra Hercigonja.



''Imali smo paralelnu zamjenu dok smo mi bili kod njih, oni su bili kod nas na moru. Tako da te ljude nismo nikad upoznali, to je jedna od varijanti kako to funkcionira'', dodao je Alexander Pukšić Hellenbach.

A ono što je jedna od najvećih prednosti, uz, naravno, besplatan smještaj, je posebno iskustvo koje ne možete dobiti u smještaju koji unajmljujete, kažu.''Super dio je da je autentično, vidiš točno kak ljudi žive, njihove stvari su unutra, jako je fora, nije sterilno kao hotel'', kaže Alexander.''Sa svima s kojima smo se mijenjali dosad uvijek smo imali pun frižider. Svi su nam ostavili dosta hrane i to lokalne hrane koju oni konzumiraju'', govori Petra.Zahvaljujući zamjeni domova, ovaj par u Americi je proveo čak 3 mjeseca. Texas, New Orleans, Florida, New York, Philadelphija i Washinton DC – u tim gradovima su bili smješteni kod ljudi, koji su u zamjenu došli u njihovu kuću na moru u Hrvatskoj.''Postoji opcija da zamijeniš mjesto u kojem živiš, primarno mjesto, ali ako imate vikendicu ili kuću na moru ili tako nešto onda većina ljudi mijenja taj second home. Bili smo 3 mjeseca u Americi, a od toga smo platili 11 dana smještaja. Kad smo to krenuli planirat prvo smo izabrali neke glavne točke gdje bi htjeli ić, a onda sam počela tražiti na tim mjestima kako bi nekome pasalo da dođe kod nas'', objasnila je Petra.Tijekom putovanja Amerikom, uštedjeli su više od 10 000 eura na smještaju, što im je i omogućilo ovu nezaboravnu avanturu. Neki od smještaja iznenadili su ih i više nego ugodno.

''Zamijenili smo se s gospođom na Floridi koja živi u jednom jako fensi kvartu i dobili smo kuću kao iz najvećih romantičnih komedija iz Hollywooda. S privatnim jezerom i privatnim aligatorom. Ne treba se zamarati s veličinom kuće znači ako netko ima mansion u Americi, a vi imate stan, ako se ljudi žele zamijeniti, žele se zamijeniti'', govore nam.



Ne treba se zamarati ni činjenicom iz koje zemlje ili grada netko dolazi jer ljudima koji žive u velikim gradovima možda baš odgovara šarm manjih mjesta. Zamjena se može odvijati i u različitom terminu, ovisno o tome kako ljudima odgovara. Zahvaljujući zamjeni domova, mnogi stranci na kraće vrijeme iskusili su kako je to živjeti u Hrvatskoj.



''Česi, Nijemci, Poljaci, Australci već 2-3 puta, Amerikanka koja dolazi iz New Orleansa, iz Londona ljudi kod kojih smo bili prvi put i svi su bili apsolutno oduševljeni. Ti ljudi na kraju krajeva dolaze k vama pa i oni paze kako se ponašaju, a i vi pazite na tuđu imovinu, mi nismo imali nikakvih loših iskustava'', otkriva nam ovaj par.



Australija, još jedan duži roadtrip po Americi i Belgija - idući su planovi za ovaj par. O tradicionalnim vrstama najma smještaja gotovo da više ni ne razmišljaju jer u zamjenu domova potpuno su se zaljubili.

