Nogometaši ispunili kazalište povodom proslave sto godina "Kraljice lopte" i 115 godina Hajduka!

Splitski nogometni klub Hajduk jedini je na svijetu koji ima svoju operetu. Na svečanoj pretpremijeri ''Kraljica lopte'', održanoj u Hrvatskom narodnom kazalištu Split, uz umjetnike, u publici su bili i igrači Hajduka. Što Filip Krovinović misli o ovom događaju, ispričao je našem Hariju Kočiću za IN magazin.

Svečanom pretpremijerom operete ''Kraljica lopte'', Ive Tijardovića, održanom u Hrvatskom narodnom kazalištu Split, obilježeno je sto godina od nastanka jednog od najprepoznatljivijih djela hrvatske glazbeno-scenske baštine.

Publika u kojoj su bili svi igrači Hajduka izvedbu je nagradila dugotrajnim aplauzom, a nama su glavni akteri otkrili kako su bili pod velikim pritiskom.

Prije stotinu godina, jedan od osnivača Hajduka, arhitekt i vizionar koji je osnovao i vaterpolski klub Jadran te veslački klub Gusar, legendarni Fabjan Kaliterna, naručio je operetu za rođendan voljenog kluba, a želji mu je udovoljio prvi intendant splitskog HNK, skladatelj, pisac i slikar, veliki Ivo Tijardović. Ostalo je povijest koja se nastavlja pisati i stoljeće kasnije. Na pretpremijeri su bili svi prvotimci muške i ženske momčadi. Prenijeti stoljeće staru priču modernoj publici bio je poseban izazov.

''Ovim putem bi htio čestitat na 115 godina Hajduka, zaželjet sve najbolje i još puno godina i puno veselja svima skupa. Što reći o ovom događaju, jedini klub na svijetu koji ima svoju operetu'', poručio je Filip Krovinović, igrač Hajduka.

In Magazin: Kraljica lopte - 1 Foto: In Magazin

''Poseban je osjećaj sigurno, lijepo je biti dio ove priče i dio Hajdukovog rođendana koji obilježava i ova opereta'', rekla nam je Ana Bakalar, kapetanica ŽNK Hajduk.

''Postoje dvije verzije libreta. Mi smo napravili jedan svojevrstan kolaž od originala i ostavili prostora za suvremene dodatke kojima smo onda, skupa sa cijelim autorskim timom, ali i našim glumcima i solistima, ostavili dovoljno prostora da mogu dati sebe u tu verziju'', objasnila je redateljica Kristina Grubiša.

Priča je smještena u dvadesete godine 20. stoljeća. Započinje na Hajdukovu igralištu tijekom utakmice s engleskim protivnikom, zatim se radnja seli na Maltu, da bi se naposljetku vratila u Split. Središnju ljubavnu priču čine nogometna zvijezda Slavko i Splićanka Mila.

In Magazin: Kraljica lopte - 3 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Prijatelji zvijezde 'Dawson's Creeka' otkrili tužne detalje njegovih posljednjih dana

''Bio je zapravo užitak to prilagodit današnjem vremenu zato što je Tijardović tu posijao puno dobrih fora, a i jednu zanimljivu strukturu. Zapravo je samo trebalo imaginirat kako bi to izgledalo danas, a da se opet zadrži taj ugođaj i moda i govor iz '26.'', govori Patrik gregurec, dramaturg.

Ne treba ni naglašavati da vlada izniman interes za ovu izvedbu.

In Magazin: Kraljica lopte - 2 Foto: In Magazin

Marija Boban, predsjednica Kazališnog vijeća HNK Split ''Koliko sam poziva dobila u pravilu ovih dana… Mislim da u 26 godina rada na pravnom fakultetu toliko puta nisam nazvana. Jer ljudi žele, otvaranje operete, opere, drame, baleta… Ovo je veliki dan za HNK i mislim da se ljudi vraćaju u kazalište'', rekla nam je Marija Boban, predsjednica Kazališnog vijeća HNK Split.

Raditi na ovako važnom djelu, u rođendanskom tjednu kluba s najvjernijom publikom svijeta nije bilo nimalo jednostavno.

In Magazin: Kraljica lopte - 4 Foto: In Magazin

''Najveći pritisak je zapravo od moje bake koja je rekla da je najstarija navijačica Hajduka u selu i da ne smijem nju razočarat tako da mi je ona postavila visoke standarde'', otkrila je redateljica.

''Pritisak je bio još jači jer znamo da će nas svi iz Hajduka gledat i da cijeli grad koji je ono… Torcida, svi navijaju za Hajduk, a još je zadnja predstava točno na rođendan Hajduka, tako da će biti još veći pritisak, ali zadovoljni smo kako je sve ispalo…'', kaže nam Nada Pejković, operna pjevačica.

Sudeći po dugotrajnom aplauzu, zadovoljna je bila i publika, što je još jednom dokazalo kako sinergija različitih struka daje odlične rezultate.

In Magazin: Kraljica lopte - 6 Foto: In Magazin

''Sve proizašlo iz godine Tijardovića i Gotovca zapravo je bilo jako dobro popraćeno i Splićani su to jako dobro prihvatili i ovo je jedan putokaz za dalje da trebamo spajati kulturu i sport i da trebamo raditi dobre projekte'', izjavila je Matea Dorčić, zamjenica gradonačelnika Splita.

In Magazin: Kraljica lopte - 5 Foto: In Magazin

''To nam samo pokazuje kako je Hajduk oduvijek bio više od baluna, kako je i tada, prije sto godina, bio jako povezan sa svojim gradom i svojim igračima…'', zaključila je Marinka Akrap, članica Uprave Hajduka.

A Tijardovićevo djelo je uspješno odoljelo zubu vremena i ponovno podsjetilo na stari Split, toliko drugačiji, a opet toliko sličan današnjem.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Od iznenadne ljubavi do šokantnih izjava: Priča o Blanki Vlašić i Rubenu Van Guchtu

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Sandi Cenov javno zahvalio bližnjima i supruzi na njihov veliki dan: ''Život mi je uspio''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Gdje su članovi grupe koja je pobijedila na prvoj Dori? Neki su i danas u glazbenim vodama

Pogledaji ovo inMagazin Alen Vitasović iskreno o ljubavnim brodolomima i povlačenju sa scene: ''Poslije mi je bilo žao''