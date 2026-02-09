Poznata su imena prvih osam finalista koje opet slušamo u finalu Dore!

Nakon prve polufinalne večeri Dore doznali smo imena prvih osam finalista koje opet gledamo i slušamo u nedjelju.
Iza nas je prvo polufinale Dore, hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije, a bila je to večer puna glazbe i uzbuđenja.
Doznali smo tako i imena prvih finalista, među kojima su Lima Len, Alen Đuras, Noelle, Lelek, Toma, Ema Bubić, Ananda i Cold Snap.
Statua Dore Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
U prvom polufinalu na pozornici u Zagrebu vidjeli smo 12 nastupa koji su pokušali osvojiti publiku i osigurati mjesto u velikom finalu.
Evo koji su to nastupi bili:
Lima Len Foto: Josip Moler/Cropix
Večer je otvorila senzacija iz Istre, koja je našla vremena čak i za mazanje paštete, tjelovježbu i krafne. Lima Lenu se pridružilo dvoje plesača koji su rasplesali publiku.
Jasmina Makota - 2 Foto: Melani Krog/Intek Music PR
Glazbenica s američkom adresom nastupala je u društvu četiri plesačice, a senzualnim nastupom probudila je interes publike koja ju je nagradila pljeskom.
Ananda Foto: Viktor Đerek/38RECS PR
Mlada Splićanka vratila se na pozornicu nakon prošlogodišnjeg debija. Na pozornici su joj se pridružile četiri plesačice, a pred kraj nastup joj je obilježio vatromet.
Toni Sky Foto: YouTube Screenshot
Mladi Osječanin na pozornici je bio sam. Uz minimalne pokrete, razbudio je publiku koja ga je ispratila s pljeskom.
5. Fran Uccellini – Ako bolje bude sutra
Fran Uccellini Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Mladi Zagrepčanin svoj nastup je započeo svirajući klavir prije nego se ustao i došao do centra pozornice. U svoje tri minute pokazao je zašto je dostojan svjetske scene.
Ema Bubić - 2 Foto: PR
Unatoč tome što je tek navršila 17 godina, mlada Riječanka pokazala je kako joj je mjesto na pozornici Dore. Pridružile su joj se dvije plesačice, a njih tri zajedno su odvele publiku u bajkovite misli.
Noelle Foto: PR
Nakon dvije godine na pozornicu Dore se vratila i Noelle, kojoj su se pridružile i dvije plesačice. Plesnim prekidom i vatrom Osječanka je razbudila publiku koja ju je nagradila ovacijama.
8. Alen Đuras – From Ashes To Flame
Alen Đuras Foto: Josip Moler/Cropix
Karizmatični Slavonac s eurovizijskim iskustvom došao je u pratnji klavirista i gudačkog orkestra. Uz puno emocija, Đuras je pokazao kako se pjeva bondovska balada.
Fenksta Foto: Josip Moler/Cropix
Najeurovizičniji nastup pripao je najvećem fanu Eurosonga među natjecateljima. Fenksta je nastupao zajedno s četiri plesača, a publika ga je ispratila ovacijama.
Cold Snap Foto: YouTube Screenshot
Popularni metalci, odjeveni u kostime mariachija, podignuli su atmosferu u studiju koji su ih dočekali s ovacijama već sredinom pjesme. Uz puno vatrometa i plesača odjevenog kao tehničara, Cold Snap se prometnuo u jednog od sigurnih finalista.
ToMa - 1 Foto: PR
Romantičnu balkansku baladu, kakvim bi se pohvalili i velikani poput Dine Merlina i Harija Mata Harija, na pozornicu je donio ToMa. Popularni pjevač jednostavnim i efektnim nastupom pokazao je zašto je jedan od favorita.
Grupa Lelek Foto: Josip Moler / CROPIX
Natjecateljsku večer zaključile su najveće favoritkinje ovogodišnje Dore - ansambl LELEK. Svojim efektnim nastupom pokazale su snagu da su spremne za Eurosong.
