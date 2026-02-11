Goran Bogdan za Dnevnik Nove TV o premijeri hrvatskog filma u Berlinu: ''To je kao Grand Slam u tenisu''

Na jednoj od najvećih europskih filmskih pozornica, ove godine u službenom programu i hrvatski film. Svjetsku premijeru na Berlinaleu će imati film "Imaginarni brojevi" u kojem glavnu ulogu ima Goran Bogdan.

Nakon što je prošle godine bio u konkurenciji za Oscara, Goran Bogdan vraća se kratkometražnom filmu. Ovoga puta kao glavni glumac hrvatskog predstavnika na Berlinaleu.

''Berlin kao festival pored Cannesa i Venecije najbolje bi bilo usporediti s nekim Grand Slamom u svijetu tenisa tako da je najviše što se može postići igdje, tako da smo presretni s time'', rekao je Goran Bogdan za Dnevnik Nove TV.

Goran Bogdan ponovno na velikoj festivalskoj pozornici

''Imati svjetsku premijeru na festivalu te kategorije je značajno pogotovo za kratkometražni film kojih se sad u moderno doba kad je tehnologija dostupnija radi užasno puno'', rekla je producentica Tina Tišljar.

U središtu ''Imaginarnih brojeva'' je odnos kćeri i oca kojeg glumi Goran. Zajedno putuju u Niš na državno natjecanje iz matematike. Nagrada je mjesto u prestižnoj školi, put u bolju budućnost.

''I ispada da je otac uzbuđeniji i zbunjeniji od kćeri kako to često biva, i tako to je jedna lijepa obiteljska priča'', dodaje Bogdan.

Naš film u Berlinu, u kojem se užurbano izrađuju Zlatni medvjedi, premijeru ima u ponedjeljak ujutro. Uvršten je u program Generation.

''Koji je namijenjen za razvoj publike. Prikazuje se na školskim projekcijama sinkronizirano na njemački za lokalnu publiku.'', dodala je producentica Tišljar.

Goran Bogdan ponovno na velikoj festivalskoj pozornici

''Imaginarni brojevi'' nastali su u srpsko-hrvatskoj koprodukciji.

''Film je timski rad tako da mislim da je pogotovo tu kod nas u regiji koprodukcije su rješenje sreća i dobro funkcioniraju i rezultati u zadnjih par godina'', dodaje Bogdan.

Za Gorana Bogdana ovo je drugi kratkometražni film, nakon ''Čovjeka koji nije mogao šutjeti'', koji se u kratkom razdoblju probio na veliku međunarodnu scenu.

''Kratki metar je meni od kada sam bio na akademiji imao sam jako puno studentskih vježbi tako da mi je to ostala jedna od najdražih formi. To je forma u kojoj sam siguran u kojoj se mogu igrati malo.''

U posljednje dvije godine hrvatski film bilježi brojne uspjehe.

''To je rezultat jednog dugogodišnjeg rada koji kulminira time da imamo pametne ljudi s dobrim idejama i mogućnosti da te ideje realiziraju'', objasnila je Tišljar.

Goran Bogdan

''To se dugo kuhalo. To su samo plodovi minulog rada. To je ako mene pitate bilo i za očekivati nadam se da ćemo samo nastaviti tim tempom.'', dodao je Goran Bogdan.

Svjetska premijera na Berlinaleu kao još jedna potvrda kontinuiteta domaćeg filma na međunarodnoj sceni.

